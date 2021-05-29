У Туреччині знайшли тіло зниклої української альпіністки

Тіло української альпіністки Яни Кривошеї, яка зникла в горах Анталії на початку травня, знайшли після проведеної аерофотозйомки місцевості.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Sözcü.

«Знайдено тіло української альпіністки Яни Кривошеї, яка піднялася на гору Геїк Сіврісі на висоту 1715 в Анталії і про яку не чули протягом 26 днів. За попередніми оцінками, альпіністка впала зі крутих скель біля вершини та загинула», - повідомляє видання.

Тіло альпіністки було знайдено під час повітряного сканування розвідувальним літаком жандармерії. Тіло, яке команда зняла зі скель, направили в морг Інституту судової медицини.

Як повідомляв Укрінформ, Яна Кривошея прибула в Туреччину 1 травня з Одеси до Анталії через Стамбул. З аеропорту вона приїхала в кемпінг Josito. Звідти самостійно вирушила на вершину Geyik Sivrisi, висотою 1715 м. Як вказує брат зниклої, у кемпінгу її відмовляли від самостійного сходження на вершину. Вона також не повідомила родичів про точні дати перебування в Туреччині. Мама Яни знала лише про її намір поїхати в Туреччину. 10 травня альпіністка не повернулася до Одеси за раніше придбаним квитком. Було офіційно повідомлено про її зникнення. Брат вирушив до Туреччини. Рятувальники виявили в горах намет та частково особисті речі українки. До пошукової операції також долучилися альпіністи, поліція, жандарми, місцеві мешканці.

Згодом до пошуку залучили 10 спеціалістів-рятувальників з Анкари. Окрім того, на підмогу з Одеси прибули українські альпіністи, загалом 11 людей.