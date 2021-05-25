Одеські альпіністи допоможуть шукати українку, яка зникла в горах Анталії
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на групу у Фейсбуці, створену для координації пошуку зниклої альпіністки.
Як зазначається, по 30-40 жандармів щодня прочісують гору. По всіх базах поліції передана інформація про Кривошею, орієнтування розіслані, блокпости попереджені. Жителів довколишніх сіл опитали, місцевим пастухам передали фото українки і всю інформацію.
До пошуків залучили 10 рятувальників з Анкари. Окрім того, на допомогу з Одеси прибули 11 альпіністів.
Найближчим часом прокуратура визначить, як довго триватимуть пошуки.
Як повідомляв Укрінформ, 42-річна одеситка Яна Кривошея 1 травня вирушила до Туреччини, щоб піднятися на гірську вершину заввишки 1715 метрів. Вранці 2 травня вона написала повідомлення матері, в якому привітала її з Великоднем. Телефон жінки залишався ввімкненим до 5 травня.
Пошуки Кривошеї розпочалися 4 травня, після того як напередодні вона не відповіла на повідомлення від матері.
12 травня на горі знайшли її намет, в якому залишилися деякі речі, але не було двох рюкзаків. Вершину гори обстежили альпіністи, поліцейські і рятувальники, проте ніяких слідів жінки не знайшли.