Одеські альпіністи допоможуть шукати українку, яка зникла в горах Анталії

У Туреччині тривають пошуки українки Яни Кривошеї, яка зникла в горах Анталії на початку травня. Допомогу місцевим силам надасть група альпіністів з Одеси.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на групу у Фейсбуці, створену для координації пошуку зниклої альпіністки.

Як зазначається, по 30-40 жандармів щодня прочісують гору. По всіх базах поліції передана інформація про Кривошею, орієнтування розіслані, блокпости попереджені. Жителів довколишніх сіл опитали, місцевим пастухам передали фото українки і всю інформацію.

До пошуків залучили 10 рятувальників з Анкари. Окрім того, на допомогу з Одеси прибули 11 альпіністів.

Найближчим часом прокуратура визначить, як довго триватимуть пошуки.

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Як повідомляв Укрінформ, 42-річна одеситка Яна Кривошея 1 травня вирушила до Туреччини, щоб піднятися на гірську вершину заввишки 1715 метрів. Вранці 2 травня вона написала повідомлення матері, в якому привітала її з Великоднем. Телефон жінки залишався ввімкненим до 5 травня.

Пошуки Кривошеї розпочалися 4 травня, після того як напередодні вона не відповіла на повідомлення від матері.

12 травня на горі знайшли її намет, в якому залишилися деякі речі, але не було двох рюкзаків. Вершину гори обстежили альпіністи, поліцейські і рятувальники, проте ніяких слідів жінки не знайшли.