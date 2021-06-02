Печерський суд арештував майно Шарія – журналіст

Печерський районний суд Києва заарештував житло і банківські рахунки блогера Анатолія Шарія, якого в Україні підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов в Фейсбуці з посиланням на джерело, передає Укрінформ.

За даними журналіста, арешт накладено на наступні об'єкти: віллу в Іспанії за адресою Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona (кадастровий номер 3410507СF8631S0007JA); житло за адресою Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona (кадастровий номер 3893604СF7539S0001ZO); банківські рахунки в іспанському «Caixabank» № ES2421003103900700020826 і № ES0921003103977200307652; в російському «Raiffeisen Bank» №40820978701000019207; а також банківський рахунок в «East-West United Bank S.A.» (Люксембург).

Крім того, за словами Бутусова, суд дозволив тимчасовий доступ до речей і документів Шарія в "Hsbc Bank Canada", що становлять банківську таємницю

"Влада України зробили крок вперед у боротьбі з російською пропагандою проти нашої країни. Шарій на російські гроші фінансує не тільки свій розкішний спосіб життя в різних країнах світу, а й організував мережу своєї агентури, яка маскується під політичний і громадський рух в Україні", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 31 травня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Литва анулювала всі документи блогера Анатолія Шарія. За даними ЗМІ, Шарія оголосили персоною нон грата 10 травня 2021 року.

16 лютого Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями КК - ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

22 лютого Шарій був викликаний для проведення слідчих дій, але не з'явився. Його неявку СБУ трактує як переховування від слідства. Тому Шарія та його адвоката СБУ запросила на 25 лютого для ознайомлення з матеріалами провадження, які служили для повідомлення підозри Шарію.

Крім того, 22 лютого кандидат від «Партії Шарія» Валентин Рибін заявив, що Шарій перебуває на території ЄС і має статус біженця.

25 лютого в СБУ повідомили, що блогера Анатолія Шарія, який підозрюється в зраді, оголошено в державний розшук.

У березні Шарія було внесено в базу розшуку Міністерства внутрішніх справ України. Суд дозволив правоохоронцям його затримати.