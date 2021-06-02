Суд у Варшаві вирішив повернути за грати ексглаву Укравтодору Новака

Апеляційний суд у Варшаві у середу постановив, що колишній в.о. глави Укравтодору, ексміністр транспорту Польщі Славомір Новак, якого у квітні звільнили із СІЗО після восьми місяців утримання, повинен бути знову заарештований.

За рішенням суду, Новака можуть відпустити на волю після сплати застави у розмірі 1 млн злотих (7,5 млн грн), передає власний кореспондент Укрінформу.

Суд розглянув у середу, 2 червня, апеляцію місцевої прокуратури на рішення суду першої інстанції, який постановив звільнити Новака із СІЗО під заставу. У свою чергу розмір застави, яку Новак мав сплатити до 26 квітня, опротестував захист ексглави Укравтодору.

В результаті суддя Апеляційного суду Дорота Радлінська відкинула апеляцію захисту Новака про зменшення розміру застави, залишивши в силі рішення попередньої інстанції з цього приводу. У суді постановили, що Новак має повернутися до СІЗО і буде звільнений лише у випадку сплати 1 млн злотих.

Виконання цього рішення суд переніс до 19 червня.

Перед розглядом справи суддя Радлінська просила про самовідвід, оскільки вона була одним із суддів, які розглядали в 2014 році справу про нібито приховування Новаком від декларування коштовного годинника Ulysse Nardin вартістю 20 тис. злотих (150 тис. грн). Тоді суддя винесла вирок щодо покарання Новака штрафом у розмірі 20 тис. злотих, але це рішення згодом було скасовано в апеляційному суді. Проте клопотання судді про самовідвід у цій справі було відхилено.

Як повідомлялося, 22 липня минулого року суд Варшави заарештував Новака на три місяці за підозрою в корупційних діях на посаді голови Укравтодору. Його затримання було наслідком співпраці НАБУ та польського Центрального антикорупційного бюро (CBA), а також органів прокуратури обох країн. Згодом його тимчасовий арешт ще двічі продовжували.

Окрім Новака, у корупційній справі тоді підозру було вручено ще п’ятьом особам, у тому числі двом громадянам Польщі; іноземцю, представнику однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору; ексрадниці в.о. голови Укравтодору, громадянці України.

Новак очолював з 2011 по 2013 рік Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з жовтня 2016-го до жовтня 2019 був в.о. голови Укравтодору.

У середині вересня CBA поінформувало про виявлення двох сховків, у яких Новак мав приховувати готівку в еквіваленті понад 1 мільйон доларів. Спецслужба також наклала арешт на інші активи, котрі, як оцінює CBA, придбано за гроші, що походять з корупційних злочинів. Йдеться про дві квартири, загальна вартість яких оцінюється майже у 2 млн злотих (близько 550 тис. дол.), а також автомобіль Land Rover. Крім того, того СBA вилучила інші матеріальні цінності, які можуть бути доказами у справі.

Після звільнення з варшавського СІЗО 12 квітня цього року Новак повідомив, що не коментуватиме нічого у своїй справі, аби якісь необачно сказані слова не були використані проти нього. Ексглава Укравтодору наголосив, що зараз “перед ним боротьба за своє добре ім’я і правду”.

Фото: РАР