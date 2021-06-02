Уряд урегулював питання протезування осіб з інвалідністю

Кабінет Міністрів України посилив соціальні гарантії людям з інвалідністю, учасникам АТО / ООС у частині забезпечення їх протезно-ортопедичними виробами.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики України.

«Сьогодні уряд затвердив постанову «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 і від 1 жовтня 2014 р. № 518 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов», якою врегулювано питання протезування осіб з інвалідністю», - ідеться в повідомленні.

Зокрема, уряд зменшив строки експлуатації протезно-ортопедичних виробів для осіб з інвалідністю, які постійно працюють, служать, навчаються та мають найвищий (IV) ступінь функціональних можливостей, а також учасників АТО / ООС, а також зняв кількісні обмеження щодо заміни приймальної гільзи (куксоприймача) до протезів нижніх кінцівок.

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Крім того, ухваленою постановою передбачено збільшення до трьох одиниць вкладишів із силіконової або гелевої композиції для кукс нижніх кінцівок при первинному забезпеченні протезно-ортопедичними виробами для безпечних та комфортних умов на початкових етапах користування протезно-ортопедичними виробами.