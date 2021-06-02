Рада ухвалила зміни до закону про страхові COVID-виплати медикам

Верховна Рада ухвалила закон щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби.

За прийняття законопроєкту №5415 "Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19)" в цілому проголосували 337 депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документ передбачає уточнення строку, за який може бути встановлена інвалідність внаслідок перенесеного захворювання для отримання страхових виплат. Згідно з чинним законодавством, медик може розраховувати на страхові виплати, якщо інвалідність внаслідок захворювання на COVID-19 встановлена протягом одного календарного року з дня захворювання.

Водночас бюджетний період становить один календарний рік, який розпочинається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Нині Фонд соціального страхування починає отримувати документи від медичних працівників, які під час виконання професійних обов’язків захворіли на коронавірусну хворобу в 2020 році, однак групу інвалідності таким працівникам встановлено лише у 2021 році.

"Фонд не має правових підстав на проведення страхових виплат медичним працівникам, яким групу інвалідності встановлено поза межами календарного року. А тому важливо внести технічні уточнення до закону № 1645 з метою належного захисту медичних працівників", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

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У перехідних положеннях документа встановлюється, що страхові виплати також виплачуватиться медикам державних і комунальних закладів охорони здоров’я, яким встановлено групу інвалідності внаслідок захворювання на COVID-19 до набрання чинності цим законом і які не отримали страхові виплати.

Як повідомлялося, у січні Кабінет Міністрів затвердив ініційоване Міністерством соціальної політики і Фондом соціального страхування спрощення розслідувань смерті медиків від COVID-19.

Фонд соцстраху у 2020 році спрямував понад 100 млн гривень на страхові виплати медичним працівникам і їхнім родинам.