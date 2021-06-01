Другий рік поспіль зростає кількість дітей, яких зґвалтували - Венедіктова

Кількість дітей, потерпілих від зґвалтувань, зростає другий рік поспіль.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час міжвідомчої наради керівників правоохоронних та інших державних органів, передає кореспондент Укрінформу.

“Більше ніж наполовину минулого року зросло число дітей, потерпілих від зґвалтувань, а у 2021 році – майже на чверть. У більшості випадків сексуальне насильство над дітьми вчиняється особами з їх близького оточення, щонайменше 30% з них – родичі неповнолітніх”, - сказала вона.

Генпрокурор також наголосила, що необхідно посилити протидію поширенню дитячої порнографії, сексуальній експлуатації та сексуальному насильству, адже Україна перебуває у ТОП-3 лідерів-постачальників дитячої порнографії у світі.

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За словами Венедіктової, упродовж 2020–2021 років розпочато більше 800 кримінальних проваджень щодо вчинення правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством. Із загальної кількості потерпілих від кримінальних правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством, щороку в середньому 7% дітей.

Генпрокурор вважає, що створення Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства і ратифікації Стамбульської конвенції, дозволить запровадити дієвий механізм захисту постраждалих та притягнути кривдників до відповідальності.

Генпрокурор також закликала правоохоронців і представників державних органів взяти на контроль протидію вчиненню насильницьких злочинів стосовно дітей, позбавлених батьківського піклування. Упродовж останніх двох років за такими фактами розпочато майже 100 кримінальних проваджень.

«Я вимагаю від профільних міністерств зміни підходів до вибору кандидатів в опікуни, піклувальники, вихователів спеціалізованих установ, а також врегулювання обов’язків законних представників. Водночас, слід вжити дієвих комплексних заходів задля підвищення ефективності діяльності місцевих органів соцзахисту та служб у справах дітей», - сказала Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня в Україні та світі традиційно відзначається День захисту дітей та Всесвітній день батьків.