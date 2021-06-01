В Україні торік понад 5 тисяч дітей постраждали від злочинів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що наразі невідкладної допомоги від протиправних посягань в країні потребують понад 5 тисяч дітей.

Про це вона повідомила під час міжвідомчої наради керівників правоохоронних та інших державних органів, передає Укрінформ.

“Невідкладної реальної допомоги та захисту потребують понад 5 тисяч дітей, які лише за минулий рік постраждали від протиправних посягань. Третина з них є тяжкими та особливо тяжкими”, - зазначила Венедіктова.

За її словами, якщо торік спостерігалася тенденція до зменшення таких випадків на 4%, то цьогоріч їх число, навпаки, зросло на 17%.

Генпрокурор підкреслила, що викликає занепокоєння, що значна кількість дітей стають жертвами умисних вбивств та замахів на них. Так, за її словами, у 2020 році жертвами стали більше 60 дітей, а кількість таких злочинів зросла майже на чверть. А вже цього року такі злочини вчинено щодо 15 дітей.

Генпрокурор також закликала до дієвої профілактики дитячої злочинності: “Ефективне досудове розслідування — це наш обов’язок. Дієва профілактика — це те, над чим має працювати на сьогоднішній момент вся державницька машина”, - сказала вона.