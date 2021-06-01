Дитячі злочини: Венедіктова назвала завдання для слідчих-ювеналів

Офіс генерального прокурора відстоює запровадження вузької спеціалізації правоохоронців, які займаються злочинністю неповнолітніх.

Як передає Укрінформ, про це сказала у коментарі журналістам після спільної наради керівників правоохоронних органів щодо протидії дитячої злочинності і захисту прав дітей генпрокурор Ірина Венедіктова.

«Ми будемо вимагати від правоохоронців створення спеціалізованих слідчих-ювеналів, які будуть займатися (розслідуванням – ред.) безпосередньо від початку і до кінця, щоб ми проводили дитину дуже обережно, враховуючи її психологічний стан, до відновного правосуддя. Ми не можемо собі дозволити калічити дітей», - сказала вона.

Венедіктова додала, що завдання правоохоронців - направити дітей «у позитивне русло навіть тоді, коли вони не розуміють, що створюють кримінальний злочин».

«Всі мають займатися превенцією. Спрямовувати свою роботу саме не це», - резюмувала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня в Україні та світі традиційно відзначається День захисту дітей та Всесвітній день батьків.