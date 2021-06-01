Вакциновані CoronaVac отримають міжнародне свідоцтво про щеплення – Ляшко

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила вакцину CoronaVac виробництва Sinovac Biotech для екстреного застосування. Це дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації всім, хто пройшов повний курс щеплення цією вакциною.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"ВООЗ підтвердила, що ця вакцина відповідає міжнародним стандартам безпечності, ефективності та якості. Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації всім, хто пройшов повний курс щеплення", - написав Ляшко.

Він нагадав, що Україна закупила 1 913 000 доз вакцини CoronaVac, зараз цієї вакциною проводиться щеплення осіб 65+, маломобільних груп населення та осіб, які доглядають за маломобільними, спортсменів, працівників освіти, які були залучені до проведення ЗНО, представників Збройних сил України, МВС, працівників підприємств критичної інфраструктури, а також тих, хто записаний на вакцинацію через портал або застосунок "Дія".

Як повідомляв Укрінформ, з початку кампанії з вакцинації проведено 1 161 518 щеплень. Вакциновано – 1 032 038 осіб, з них отримали першу дозу – 1 032 036 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 129 482 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, а також людей віком понад 65 років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО, розпочали щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі України. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини AstraZeneca (Covishield) виробництва індійського Інституту сироватки крові. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. В Україні вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

25 березня 2021 року Україна отримала 215 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac), 10 квітня державне підприємство “Медичні закупівлі України” прийняло 200 тис. доз. 30 квітня в Україну було доставлено 500 тис. доз. вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 09 травня 2021 року – ще півмільйона доз цієї вакцини, а 26 травня – ще 500 тисяч доз цієї вакцини. Вона знаходиться на останніх стадіях погодження Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування. В Україні вакцину зареєстрували 9 березня 2021 року.

16 квітня 2021 року до України прибуло 117 тисяч доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, у рамках глобальної ініціативи COVAX. З 18 по 21 травня 2021 року до України прибуло ще 473 850 доз цього препарату. Від 26 до 28 травня до України прибуло 167 310 доз препарату Comirnaty, закупленого за державний кошт. Вакцина дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Її застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні цю вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

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23 квітня 2021 року Україна отримала також 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio виробленої SK Bioscience, Південна Корея. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). В Україні її зареєстрували 20 квітня 2021 року.

31 травня МОЗ зареєструвало Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало для екстреного медичного застосування вакцину проти COVID-19 AstraZeneca, яка виробляється в Італії і має торговельну назву AstraZeneca. До кінця тижня очікується 705 600 доз вакцини AstraZeneca в межах глобальної ініціативи COVAX.