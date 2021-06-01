Вакцинацію можуть зробити обов’язковою для вчителів - Шкарлет
Про це на пресконференції на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Освіта та наука” сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
“Можливо, як допуск до професії буде обов'язковим елемент вакцинації”, - зазначив він.
Міністр додав, що примусової вакцинації, в тому числі і від COVID-19, в Україні немає, у людини можуть бути або алергічні реакції, або відповідні медичні протипокази.
Шкарлет зауважив, що сьогодні 65% населення Україні дотичні до освітнього процесу, це і самі освітяни, і діти, їх батьки та члени родин.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні вакцинацію працівників, задіяних у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, розпочали у квітні вакцинами CoronaVac від Sinovac Biotech.
Також для вакцинації освітян використовуватимуть вакцину Pfizer-BioNTec, яка доставлена в Україну в межах глобальної ініціативи COVAX.