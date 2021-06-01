Вакцинацію можуть зробити обов’язковою для вчителів - Шкарлет

Вакцинація може стати умовою допуску до професії вчителя.

Про це на пресконференції на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Освіта та наука” сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

“Можливо, як допуск до професії буде обов'язковим елемент вакцинації”, - зазначив він.

Міністр додав, що примусової вакцинації, в тому числі і від COVID-19, в Україні немає, у людини можуть бути або алергічні реакції, або відповідні медичні протипокази.

Шкарлет зауважив, що сьогодні 65% населення Україні дотичні до освітнього процесу, це і самі освітяни, і діти, їх батьки та члени родин.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні вакцинацію працівників, задіяних у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, розпочали у квітні вакцинами CoronaVac від Sinovac Biotech.

Також для вакцинації освітян використовуватимуть вакцину Pfizer-BioNTec, яка доставлена в Україну в межах глобальної ініціативи COVAX.