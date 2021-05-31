«Медзакупівлі» позиваються до «Лекхіму» через затримку поставок COVID-вакцини

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" звернулося до суду щодо стягнення пені з фармацевтичної групи "Лекхім" за прострочені поставки вакцин проти коронавірусу.

Про це в інтерв'ю виданню ZN.UA повідомив генеральний директор держпідприємства Арсен Жумаділов, передає Укрінформ.

«Ми вже подали позов про стягнення відповідних коштів до держбюджету в судовому порядку. Але важливо інше. Те, що «Лекхім» і, відповідно, їхні контрагенти теж, я сподіваюся, розуміють і відчувають, що мають якомога швидше виконати зобов’язання перед Українською державою», - сказав Жумаділов.

Він зазначив, що «Лекхім» не виплатив пеню за затримки із поставками препаратів. Водночас «Медзакупівлі» сподіваються, що контракт буде закритий у червні.

Жумаділов також повідомив, що держпідприємство може повернутися до закупівель вакцини проти коронавірусу у майбутньому. «Розмова була така: наразі все те, що вже передано на одну з міжнародних організацій, буде виконуватися нею, бо перегляд формальних і неформальних домовленостей забере час. А майбутні закупівлі (ми розуміємо: є ймовірність, що вакцинація — не разова акція, і, можливо, ми проходитимемо через неї щосезонно) будуть передані нам. Принаймні міністр це розглядатиме», - сказав керівник компанії.

За його словами, у разі, якщо в майбутньому постачальники вакцин від коронавірусу збережуть умови щодо конфіденційності ціни контрактів, може знадобитися внесення змін у законодавство. «Це стосуватиметься саме договорів на закупівлю вакцини проти COVID-19. Щоб ми могли їх укладати й публікувати, наприклад, весь договір, окрім пунктів, до яких є вимоги конфіденційності від контрагента. Зазвичай це ціна за одиницю та сума договору. Але у всіх інших аспектах договір буде публічним. Це краще, ніж нічого», - сказав Жумаділов.

Водночас він не має інформації, як «Лекхім» буде розпоряджатися тими законтрактованими вакцинами, які компанія закуповувала за власний кошт понад державний контракт.

Як повідомлялося, перша партія вакцини китайської компанії Sinovac Biotech прибула до України 25 березня, хоча за умовами контракту це мало відбутися на початку місяця. Згідно з умовами договору, за кожен день прострочення передбачено пеню у розмірі 0,1% від ціни замовленої партії.

Наприкінці грудня 2020 року Україна уклала контракт з китайською компанією Sinovac Biotech на постачання 1,9 млн доз вакцини. Уповноваженим представником компанії Sinovac Biotech на території України є АТ «Лекхім». Загальна кількість вакцини, яку законтрактувала компанія, становить 5 млн доз, більшу частину з яких «Лекхім» закупив власним коштом.

Фото: Bloomberg