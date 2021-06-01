В Україні - 1200 ювенальних поліцейських, їх кількість хочуть збільшити вдвічі

В Україні нині працює 1200 ювенальних поліцейських, у планах - збільшити їх чисельність майже удвічі.

Про це розповів голова Нацполіції Ігор Клименко під час спільної координаційної наради керівників правоохоронних та інших державних органів в Офісі генпрокурора, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі в Україні – 1200 «ювеналів» на понад 7 мільйонів дітей. В половині областей середнє навантаження на одного ювенального поліцейського – 6-8 тисяч дітей. В планах – збільшити штатну чисельність ювенальних приблизно на 1000", - сказав Клименко.

За його словами, в перспективі на одного ювенального поліцейського має припадати не більше 3,5 тисяч дітей в сільській місцевості та не більше 4 тисяч – у міській. "Це дасть можливість ювеналам належним чином реалізувати свої повноваження", - зазначив керівник Нацполіції.

Він також повідомив, що Нацполіція "зараз втілює в життя принципово новий підхід у роботі, який базуватиметься на поглибленій співпраці з громадами на місцях", також планується посилити поліцейську присутність у закладах середньої освіти. Цю ініціативу, за його словами, уже підтримали в Міністерстві освіти і науки.

"Втілювати пілотний проєкт в життя буде Київщина. Ми там вже підготували 30 ювенальних поліцейських. Вони розуміються на віковій психології та вміють встановлювати зв’язок із підлітками. З огляду на результат пілоту, зможемо далі визначити, наскільки ефективним учасником освітнього процесу може бути поліцейський", - розповів Клименко.

Він підкреслив, що поліція готова надавати допомогу у створенні безпечного освітнього простору, але до роботи з дітьми також активно мають включатися педагогічні та батьківські колективи.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня в Україні та світі традиційно відзначається День захисту дітей та Всесвітній день батьків.