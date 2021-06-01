В Україні розробляють реєстр випадків домашнього насильства – Лазебна

Єдиний державний реєстр випадків домашнього насильства за ознакою статі буде “вмонтований” в єдиний глобальний соціальний реєстр, який нині розробляється в рамках втілення у життя стратегії цифровізації соцсфери.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна сказала під час спільної наради з керівниками правоохоронних органів щодо протидії дитячій злочинності і захисту прав дітей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми працюємо над цим питання, але ми на нього дивимося системно. Урядом прийнято стратегію цифровізації соціальної сфери і вже у червні ми будемо тестувати єдиний соціальний реєстр, який буде великим глобальним реєстром по усіх категоріях, по усіх статусах соціальних, які є в країні. І, відповідно, там, безумовно, будуть такі розділи та реєстри, які потрібні для вироблення певних окремих політик. Тому ми сподіваємося, що вже вбудовуючи в цей соціальний реєстр, ми зробимо відповідний контент і будемо мати такий реєстр випадків домашнього насильства”, - сказала Лазебна.

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Генпрокурор Ірина Венедіктова порадила міністру долучати ювенальних прокурорів до розробки цього реєстру, оскільки, за її словами, Міністерство соцполітики дивиться на його формування з точки зору соціальної політики, а прокуратура - з точки зору швидкого реагування та кримінальних проваджень. “Різний пласт, тому треба залучити і прокурорську спільноту”, - переконана Венедіктова.