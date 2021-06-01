Автофіксація на дорогах: за рік камери «відловили» понад 1,7 мільйона «шумахерів»

В Україні за рік роботи системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР було сплачено штрафів за винесеними постановами на майже 260 мільйонів гривень.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу сказав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«За рік роботи системи автоматичної фіксації нами було складено 1 738 119 постанов, це стільки разів було притягнуто до відповідальності порушників швидкісного режиму і порушників, які безпосередньо не дотримувалися правил проїзду смугою для руху громадського транспорту. Із цих постанов 1 479 726 виконано, тобто штрафи були оплачені, на загальну суму 259 млн 598 тис, 532 грн, і це - 85% виконаних постанов», - зазначив він.

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За словами Білошицького, можна говорити про те, що система автоматичної фіксації працює на дуже високому рівні. «Бо якщо ми порівняємо (наш досвід – ред.) з досвідом іноземних країн, де система автофіксації запущена вже багато років, то не кожна країна має такий рівень виконання постанов у 85%», - додав він.

Посадовець уточнив, що за першу добу запуску системи було зафіксовано понад 57 тис. правопорушень, а станом на 30 травня цього року це 7 тис. за добу у середньому. Тобто, кількість порушень швидкісного режиму з моменту запуску системи знизилася у 8 разів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 1 червня 2020 року відбувся офіційний запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху. Інформація про час, місце правопорушення, перевищену швидкість, а також про номерні знаки автомобіля передається до центру автоматизованої обробки даних патрульної поліції.

11 травня цього року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що автоматична фото- і відеофіксація порушень ПДР продовжена у Києві і ще 3 областях — Київській, Львівській, Миколаївській.