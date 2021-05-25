Оплачувати штрафи за порушення ПДР відтепер можуть і власники iPhone

Після того, як в Україні запрацював новий порядок оплати штрафів за порушення ПДР, водії-порушники не будуть отримувати паперовий варіант вже сплаченої постанови, як це було раніше.

Натомість, завдяки застосунку «Штрафи ПДР», власник авто може налаштувати інформування про зафіксовані правопорушення або перевірити їх наявність онлайн, заявив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров, інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

Зокрема він наголосив, що у застосунку «Штрафи ПДР» з'явилася нова опція - відтепер сплатити постанову про адміністративне порушення можна за допомогою Apple Pay.

«У iOS-додаток «Штрафи ПДР» і Телеграм-боті @ShtrafyPDR інтегрована можливість оплати за допомогою Apple Pay. Сплата штрафів стала ще зручнішою! Окрім моніторингу винесених постанов за порушення правил ПДР та їх сплати, додатки на Android та iOS містять найактуальнішу карту розміщення камер фіксації перевищення швидкості», - поінформував заступник міністра.

Гончаров нагадав, що якщо оплата штрафу була здійснена упродовж 10 банківських днів з моменту отримання постанови, то при сплаті надається знижка 50%.

Окрім того, застосунок «Штрафи ПДР» стане в пригоді тим водіям, які не є власниками транспортного засобу, уточнюється у повідомленні.

Серед іншого зазначається, що прийнятий Закон № 1438-IX "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов" регулює процедуру примусового виконання постанов щодо іноземців або осіб без громадянства, які ввезли транспортний засіб з іноземною реєстрацією на територію України.

Зокрема, у разі несплати штрафу упродовж 30 днів з дня набрання законної сили адмінпостанови, вона підлягає примусовому виконанню.

Як повідомлялося, в Україні у неділю, 23 травня 2021 року, набув чинності Закон № 1438-ІХ «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов», що скасовує «листи щастя» водіям про штрафи.

3 червня минулого року у МВС запустили мобільний застосунок, який дозволяє громадянам перевірити наявність штрафів за порушення ПДР - «Штрафи ПДР». На момент запуску застосунку його можна було скачати лише для Android.

З 19 листопада минулого року система автофіксації порушень ПДР почала реєструвати порушення, скоєні власниками авто на іноземній реєстрації.

1 грудня минулого року у МВС поінформували, що мобільний застосунок МВС «Штрафи ПДР» став доступний і для операційної системи IOS.