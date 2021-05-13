До літа на українських дорогах з'явиться ще близько 150 камер автофіксації
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час форуму «Україна 30. Безпека держави», повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У нас сьогодні працює система автоматичного вимірювання і контролю швидкості, яка запрацювала з 1 червня минулого року. Станом на сьогодні ми закупили ще 220 таких камер, вони встановлюються, і до 1 червня ми будемо мати вже близько 150 камер”, - поінформував Геращенко.
За його словами, наразі планується, що на українських дорогах до 2024 року буде 1500 стаціонарних камер.
“Також у нас будуть працювати камери, які називаються “Фантом” - на автомобілях поліцейських, які вимірюватимуть швидкість у потоці. І ще наразі розробляється народними депутатами проєкт Закону щодо використання мобільного телефону як фактору фіксації правопорушення на дорозі”, - зазначив Геращенко.
Як повідомляв Укрінформ, 11 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що автоматична фото- і відеофіксація порушень ПДР наразі запроваджена у Києві та ще трьох областях — Київській, Львівській, Миколаївській.