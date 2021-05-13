До літа на українських дорогах з'явиться ще близько 150 камер автофіксації

У нашій країні на дорогах буде встановлено до 1 червня орієнтовно 150 камер автоматичної фото- і відеофіксації.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час форуму «Україна 30. Безпека держави», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас сьогодні працює система автоматичного вимірювання і контролю швидкості, яка запрацювала з 1 червня минулого року. Станом на сьогодні ми закупили ще 220 таких камер, вони встановлюються, і до 1 червня ми будемо мати вже близько 150 камер”, - поінформував Геращенко.

За його словами, наразі планується, що на українських дорогах до 2024 року буде 1500 стаціонарних камер.

“Також у нас будуть працювати камери, які називаються “Фантом” - на автомобілях поліцейських, які вимірюватимуть швидкість у потоці. І ще наразі розробляється народними депутатами проєкт Закону щодо використання мобільного телефону як фактору фіксації правопорушення на дорозі”, - зазначив Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, 11 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що автоматична фото- і відеофіксація порушень ПДР наразі запроваджена у Києві та ще трьох областях — Київській, Львівській, Миколаївській.