Аваков назвав регіони, де на водіїв «полюють» камери автофіксації порушень ПДР

Автоматична фото- і відеофіксація порушень ПДР наразі запроваджена у Києві та ще трьох областях — Київській, Львівській, Миколаївській.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо проєкту з розвитку автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР, то ми вже запровадили цей проєкт у Києві, Київській, Львівській та Миколаївській областях”, — поінформував очільник МВС.

За його словами, головна мета цього проєкту — не кількість виписаних штрафів, а збереження людського життя та здоров'я, а також — виховання у водіїв самодисципліни.

“Адже, за статистикою, 40 відсотків ДТП відбуваються через перевищення швидкісного режиму. Ефект запровадження цієї системи очевидний: за півроку на 48 ділянках автошляхів Києва, Київської і Львівської областей, де встановлені ці камери, кількість ДТП з постраждалими знизилася втричі. Вже цього року кількість ДТП із загиблими та травмованими зменшилася на 12 відсотків, кількість загиблих — на 17 відсотків, травмованих — майже на 15 відсотків”, — зазначив міністр.

Як уточнив Аваков, серед планів на цей рік щодо цього проєкту - встановлення ще більше ніж 200 таких комплексів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 1 червня 2020 року відбувся офіційний запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху. Інформація про час, місце правопорушення, перевищену швидкість, а також про номерні знаки автомобіля передається до центру автоматизованої обробки даних патрульної поліції.

У МВС мають намір протягом трьох-чотирьох років встановити по всій країні 600 камер автофіксації.