Аваков назвав регіони, де на водіїв «полюють» камери автофіксації порушень ПДР
Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Щодо проєкту з розвитку автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР, то ми вже запровадили цей проєкт у Києві, Київській, Львівській та Миколаївській областях”, — поінформував очільник МВС.
За його словами, головна мета цього проєкту — не кількість виписаних штрафів, а збереження людського життя та здоров'я, а також — виховання у водіїв самодисципліни.
“Адже, за статистикою, 40 відсотків ДТП відбуваються через перевищення швидкісного режиму. Ефект запровадження цієї системи очевидний: за півроку на 48 ділянках автошляхів Києва, Київської і Львівської областей, де встановлені ці камери, кількість ДТП з постраждалими знизилася втричі. Вже цього року кількість ДТП із загиблими та травмованими зменшилася на 12 відсотків, кількість загиблих — на 17 відсотків, травмованих — майже на 15 відсотків”, — зазначив міністр.
Як уточнив Аваков, серед планів на цей рік щодо цього проєкту - встановлення ще більше ніж 200 таких комплексів.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні 1 червня 2020 року відбувся офіційний запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху. Інформація про час, місце правопорушення, перевищену швидкість, а також про номерні знаки автомобіля передається до центру автоматизованої обробки даних патрульної поліції.
У МВС мають намір протягом трьох-чотирьох років встановити по всій країні 600 камер автофіксації.