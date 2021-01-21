В Україні планують встановити 600 камер фото- та відеофіксації

У Міністерстві внутрішніх справ мають намір встановити по всій країні 600 камер автофотовідеофіксації протягом трьох-чтотирьох років.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми "Право на право" на телеканалі "Дом" розповів радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

Як зазначається у повідомленні, кожного року в Україні фіксують до 150 тис. дорожньо-транспортних пригод, в яких гинуть 3,5 тис. українців. За інформацією МВС України, 30% ДТП відбуваються через перевищення швидкості. Ще приблизно 20% ДТП на українських автошляхах — через порушення правил маневрування. Ще 10% — через водіїв у стані алкогольного сп'яніння.

"Цей "кривавий урожай" збирає порушення швидкісного режиму. Тобто там, де треба їхати 50 км/год плюс дозволених 20, людина їде 180 км/год, бо вважає, що у неї хороший автомобіль і вона вправний водій у свої 19 років", — зазначив представник МВС.

Українські правоохоронці за зразок беруть досвід Польщі, де на дорогах встановлено понад 400 відеокамер, і на третину зменшилася кількість ДТП.

"Ми встановили 55 камер в Києві та Київській області. В перспективі — встановлення по всій країні 600 камер протягом 3-4 років", — заявив радник міністра внутрішніх справ.

Варченко нагадав, що безпека на дорогах — це пріоритет №1 згідно зі Стратегією безпеки руху, яку уряд затвердив наприкінці минулого року. Її мета — знизити смертність внаслідок ДТП щонайменше на 30% до 2024 року.

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Раніше повідомлялося, що упродовж 2020 року в Україні трапилося 3 327 ДТП за участю дітей. Внаслідок аварій загинули 156 дітей віком до 18 років, а 3 681 отримали травми.

Як повідомляв Укрінформ, 21 грудня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив нову Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року, розроблену на основі раніше схваленої Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні до 2024 року.

У 2021 році на реалізацію Держпрограми передбачено 2,4 млрд грн, за які заплановано побудувати нові розв’язки кільцевого типу та освітлені пішохідні переходи зі світлофорами на вимогу; влаштувати нові демпферні системи, комплекси "Зважування у русі" для автоматичного габаритно-вагового контролю та майданчики для зупинки і зважування; розширити систему автофотовідеофіксації, встановивши ще 125 комплексів автоматичної фіксації; придбати фантоми і спецавтомобілі для перевірки поліцією стану вулично-дорожньої мережі та техстану транспортних засобів.

Раніше, 21 жовтня 2020 року, уряд схвалив Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2024 року, яка складається з цифровізації та запровадження інтелектуальної транспортної системи в систему управління безпекою дорожнього руху; розбудови сучасної інфраструктури безпеки; створення умов та правил на ринку перевезень, що унеможливлюють нехтування безпекою з боку перевізників; створення системи ефективної та швидкої допомоги постраждалим під час ДТП; довготривалої масштабної кампанії, покликаної суттєво змінити рівень ставлення суспільства до безпеки руху.