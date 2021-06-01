Рада ухвалила закон про цифровізацію досудового розслідування

Верховна Рада ухвалила ініційований Президентом Володимиром Зеленським закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування" (№5246).

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів.

Так, згідно із законом, Кримінально процесуальний кодекс доповнено положеннями, якими закріплюються правові основи використання інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування в діяльності учасників кримінального провадження.

Зокрема, передбачається функціональне призначення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування та надання усім учасникам процесу доступу до матеріалів, які зберігаються в цій системі.

Окрім цього, ухваленим документом передбачається, що примірники документів в електронній та паперовій формі, які підписані та погоджені в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування з використанням кваліфікованого електронного підпису, визнаються оригіналами документів.

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Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування – це система, яка забезпечує створення, збирання, зберігання, пошук, оброблення і передачу матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні.

Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування взаємодіє з Єдиним реєстром досудових розслідувань та системою, яка функціонує в суді відповідно до статті 35 цього Кодексу, а також може взаємодіяти з іншими інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами у випадках, передбачених законом.

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Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців із дня його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування" (№5246) 27 квітня 2021 року.