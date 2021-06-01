Рада ухвалила закон про цифровізацію досудового розслідування
Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів.
Так, згідно із законом, Кримінально процесуальний кодекс доповнено положеннями, якими закріплюються правові основи використання інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування в діяльності учасників кримінального провадження.
Зокрема, передбачається функціональне призначення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування та надання усім учасникам процесу доступу до матеріалів, які зберігаються в цій системі.
Окрім цього, ухваленим документом передбачається, що примірники документів в електронній та паперовій формі, які підписані та погоджені в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування з використанням кваліфікованого електронного підпису, визнаються оригіналами документів.
Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування – це система, яка забезпечує створення, збирання, зберігання, пошук, оброблення і передачу матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні.
Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування взаємодіє з Єдиним реєстром досудових розслідувань та системою, яка функціонує в суді відповідно до статті 35 цього Кодексу, а також може взаємодіяти з іншими інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами у випадках, передбачених законом.
Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців із дня його опублікування.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування" (№5246) 27 квітня 2021 року.