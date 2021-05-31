У «Батьківщині» закликають знайти альтернативу для українців, які лікуються в Білорусі

Заступник Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк (фракція Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") закликає Кабінет Міністрів та Міністерство охорони здоров’я до пошуку альтернативи білоруським лікарням для українців, які перебувають там на лікуванні.

Про це вона заявила під час засідання Погоджувальної ради, передає Укрінформ.

“Є українські пацієнти, які очікують операцій у білоруських лікарнях, тому звертаємося до уряду і Міністерства охорони здоров’я з проханням забезпечити можливість лікування або пошукати альтернативу для проведення операцій для кожного українця, який не зможе зробити операцію в Білорусі через посилення санкцій”, - зазначила Кондратюк.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня 2021 року в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, що надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенка, пасажирський літак супроводжував військовий винищувач. Після екстреної посадки затримали співзасновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту. Він активно висвітлював протести в Білорусі після президентських виборів у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спецслужб Білорусі, що піддала ризику життя екіпажу та всіх пасажирів на борту цього літака.

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенка та низки компаній, а також обмежити авіасполучення з Білоруссю.