У «Батьківщині» закликають знайти альтернативу для українців, які лікуються в Білорусі
Про це вона заявила під час засідання Погоджувальної ради, передає Укрінформ.
“Є українські пацієнти, які очікують операцій у білоруських лікарнях, тому звертаємося до уряду і Міністерства охорони здоров’я з проханням забезпечити можливість лікування або пошукати альтернативу для проведення операцій для кожного українця, який не зможе зробити операцію в Білорусі через посилення санкцій”, - зазначила Кондратюк.
Як повідомляв Укрінформ, 23 травня 2021 року в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, що надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенка, пасажирський літак супроводжував військовий винищувач. Після екстреної посадки затримали співзасновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту. Він активно висвітлював протести в Білорусі після президентських виборів у серпні минулого року.
Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спецслужб Білорусі, що піддала ризику життя екіпажу та всіх пасажирів на борту цього літака.
Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.
Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенка та низки компаній, а також обмежити авіасполучення з Білоруссю.