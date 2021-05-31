Флагман авіаційної галузі «Антонов» святкує 75-ту річницю заснування

Державне підприємство «Антонов» створило понад сто типів літаків, відомих у всьому світі, відзначає 75-річчя із дня заснування.

Про це йдеться у вітанні глави держави працівникам і ветеранам «Антонова» з нагоди 75-річчя від дня заснування підприємства, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Колективу підприємства є чим пишатися. Завдяки вашому професіоналізму та самовідданій праці створено понад сто типів літаків, відомих в усьому світі. Візитівкою України сьогодні є сучасні реактивні літаки сімейства Ан-148, Ан-158, Ан-178, вантажні гіганти «Антей», «Руслан», «Мрія», що стали вагомим внеском у розбудову та становлення авіаційної галузі України», – зазначив Зеленський.

Президент побажав працівникам підприємства здоров’я, добробуту та нових звершень в ім’я незалежної Української держави.

Державне підприємство «Антонов» — український авіабудівний концерн, до складу якого входять конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод та випробувальний комплекс, для розробки та сертифікації літаків. Його засновано 1946 року. Із 2015 року входить до складу державного концерну «Укрооборонпром».