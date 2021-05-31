Польща хоче значно спростити надання роботи українцям

Польща хоче значно спростити надання роботи українцям

Укрінформ
Влада Польщі планує низку заходів, які мають спростити доступ іноземцям, зокрема українцям, до місцевого ринку праці.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку, праці й технології Польщі Івона Міхалек, передає Укрінформ з посиланням на Dziennik.pl.

“Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїхати до Польщі, розпочали тут роботу, особливо за спеціальностями, де у Польщі бракує робочих рук, де поляки працюють неохоче”, - заявила Міхалек в коментарі PAP.

За її словами, у країні спостерігається значна потреба у працівниках з-за кордону. Причому йдеться не лише про такі традиційні сфери як будівництво чи торгівля.

Читайте також: Понад 265 тисяч українців мають посвідки на проживання у Польщі

Заступниця міністра відзначила, що польські працедавці дуже позитивно оцінюють трудових мігрантів з України чи Білорусі.

Вона вказала, що спрощення процедури працевлаштування іноземців передбачено у нещодавно прийнятому Національному плані відновлення Польщі у постковідний період.

Читайте також: Польща вакцинуватиме Johnson & Johnson українських заробітчан на кордоні

Зокрема, планується підвищити роль регіональних управлінь праці у процесі видачі дозволів на роботу іноземцям, скоротити час на отримання таких документів та обмежити зайві формальності. Крім того, передбачається цифровізувати процес видачі дозволів на роботу для іноземців.

За різними оцінками, в Польщі сьогодні працюють 1-1,5 млн громадян України.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-