Польща хоче значно спростити надання роботи українцям
Про це повідомила заступниця міністра розвитку, праці й технології Польщі Івона Міхалек, передає Укрінформ з посиланням на Dziennik.pl.
“Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїхати до Польщі, розпочали тут роботу, особливо за спеціальностями, де у Польщі бракує робочих рук, де поляки працюють неохоче”, - заявила Міхалек в коментарі PAP.
За її словами, у країні спостерігається значна потреба у працівниках з-за кордону. Причому йдеться не лише про такі традиційні сфери як будівництво чи торгівля.
Заступниця міністра відзначила, що польські працедавці дуже позитивно оцінюють трудових мігрантів з України чи Білорусі.
Вона вказала, що спрощення процедури працевлаштування іноземців передбачено у нещодавно прийнятому Національному плані відновлення Польщі у постковідний період.
Зокрема, планується підвищити роль регіональних управлінь праці у процесі видачі дозволів на роботу іноземцям, скоротити час на отримання таких документів та обмежити зайві формальності. Крім того, передбачається цифровізувати процес видачі дозволів на роботу для іноземців.
За різними оцінками, в Польщі сьогодні працюють 1-1,5 млн громадян України.