Польща хоче значно спростити надання роботи українцям

Влада Польщі планує низку заходів, які мають спростити доступ іноземцям, зокрема українцям, до місцевого ринку праці.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку, праці й технології Польщі Івона Міхалек, передає Укрінформ з посиланням на Dziennik.pl.

“Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїхати до Польщі, розпочали тут роботу, особливо за спеціальностями, де у Польщі бракує робочих рук, де поляки працюють неохоче”, - заявила Міхалек в коментарі PAP.

За її словами, у країні спостерігається значна потреба у працівниках з-за кордону. Причому йдеться не лише про такі традиційні сфери як будівництво чи торгівля.

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Заступниця міністра відзначила, що польські працедавці дуже позитивно оцінюють трудових мігрантів з України чи Білорусі.

Вона вказала, що спрощення процедури працевлаштування іноземців передбачено у нещодавно прийнятому Національному плані відновлення Польщі у постковідний період.

Зокрема, планується підвищити роль регіональних управлінь праці у процесі видачі дозволів на роботу іноземцям, скоротити час на отримання таких документів та обмежити зайві формальності. Крім того, передбачається цифровізувати процес видачі дозволів на роботу для іноземців.

За різними оцінками, в Польщі сьогодні працюють 1-1,5 млн громадян України.