Понад 265 тисяч українців мають посвідки на проживання у Польщі

Дійсні посвідки на проживання у Польщі мають понад 483 тис. іноземців, найбільше (понад 265 тис.) є громадянами України.

Про це повідомив речник Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк, передає Укрінформ з посиланням на Польське радіо.

За даними Управління у справах іноземців, на сьогодні дійсні посвідки на проживання у Польщі мають 483,5 тис. іноземців. Найбільшими групами є громадяни: України - 265,3 тис. осіб, Білорусі - 31,5 тис. осіб та Німеччини - 20 тис. осіб.

На наступних місцях щодо кількості опинилися громадяни: Росії – 12,7 тис. осіб, В’єтнаму – 10,6 тис., Індії – 10,4 тис., Грузії – 8,6 тис., Італії – 8,5 тис. та Китаю – 6,7 тис.

Абсолютна більшість іноземців мають дозволи на тимчасове проживання – це вже майже 300 тис. осіб. Приблизно 85 тис. іноземців мають посвідки на постійне перебування. Зареєстроване проживання у Польщі мають також 80 тис. громадян країн Європейського Союзу.

За словами Дудзяка, найчастіше у Польщі оселяються молоді люди: майже 275 тис. іноземців із дійсними дозволами на перебування – це особи віком 20-39 років.

Найбільше іноземців вибирає для проживання Мазовєцьке, Малопольське, Великопольське та Нижньосілезьке воєводства, а найменше – Свентокшиське.

Як повідомляв Укрінформ, станом на початок березня, дійсні дозволи на перебування у Польщі мали понад 250 тис. громадян України.

Фото: PAP/Leszek Szymański