«Покажіть нам справедливість»: під ОП відбулася акція на підтримку Стерненка

«Покажіть нам справедливість»: під ОП відбулася акція на підтримку Стерненка

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Укрінформ
Біля Офісу Президента завершилася акція "Покажіть нам справедливість", яка відбувалася на підтримку активіста Сергія Стерненка напередодні виголошення апеляційного рішення щодо його судового вироку.

Акція тривала годину, участь у ній взяли близько тисячі активістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники заходу принесли до ОП обмальовані двері та плакати з написами: "До дверей більше уваги, ніж до громадянина", "Free Sternenko", "Свободу політв'язням" та інші.

Акція «Покажіть нам справедливість!» / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Як зазначив адвокат Стерненка Віталій Коломієць, справа активіста "де-юре розсипалася, юридичної складової в ній не залишилося, залишилися тільки політична складова".

"Чому ми прийшли до Президента? Ми прийшли до нього, щоб зрозуміти, на чиїй він стороні: чи він на стороні цих усіх "рішал" і ганебних політиків, постсовкового політичного дискурсу, чи все ж таки він бачить якесь майбутнє для країни", - сказав адвокат.

Водночас під час включення через мобільний дзвінок сам Стерненко заявив, що йому невідомо, яке рішення винесе у понеділок суд у його справі.

"Як би там не було, я знаю, що, ми вже з вами живемо в абсолютно іншій країні, аніж кілька років, тому що ми не боїмося. Попри те, що у сусідніх тоталітарних країнах режими намагаються придушувати права людини і це ж подекуди відбувається в нас, між нами і ними є суттєва відмінність, яка полягає в тому, що ми їх не боїмося, не боїмося сказати "ні", коли треба говорити "ні", ми не боїмося виходити на вулиці", - підкреслив активіст.

Організатори заходу закликали людей у понеділок також прийти до ОП після того, як буде виголошено рішення суду, для того, щоб "святкувати, чи лютувати".

Станом на 19-15 більшість учасників акції уже розійшлися, на Банковій лишилося не більше сотні людей.

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Підходи до будівлі Офісу глави держави обгороджена металевим парканом.

Посилено чергують правоохоронці.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 31 травня колегія суддів Одеського апеляційного суду має оголосити рішення у справі щодо скарги екскерівника одеського осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка та Руслана Демчука на вирок Приморського райсуду міста. Стерненко ж закликав суддів ухвалити неупереджене рішення: "Покажіть нам справедливість".

14 травня Одеський апеляційний суд розпочав розгляд скарг Стерненка і Демчука на вирок Приморського райсуду, який визнав їх винними у викраденні жителя Лиманського району Сергія Щербича, розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї і призначив покарання у вигляді 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

До оскарження вироку обом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 9 квітня Одеський апеляційний суд змінив його на цілодобовий домашній арешт.

26 березня адвокати засуджених активістів подали апеляційні скарги на вироки.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

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