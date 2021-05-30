«Покажіть нам справедливість»: під ОП відбулася акція на підтримку Стерненка

Біля Офісу Президента завершилася акція "Покажіть нам справедливість", яка відбувалася на підтримку активіста Сергія Стерненка напередодні виголошення апеляційного рішення щодо його судового вироку.

Акція тривала годину, участь у ній взяли близько тисячі активістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники заходу принесли до ОП обмальовані двері та плакати з написами: "До дверей більше уваги, ніж до громадянина", "Free Sternenko", "Свободу політв'язням" та інші.

Акція «Покажіть нам справедливість!» / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Як зазначив адвокат Стерненка Віталій Коломієць, справа активіста "де-юре розсипалася, юридичної складової в ній не залишилося, залишилися тільки політична складова".

"Чому ми прийшли до Президента? Ми прийшли до нього, щоб зрозуміти, на чиїй він стороні: чи він на стороні цих усіх "рішал" і ганебних політиків, постсовкового політичного дискурсу, чи все ж таки він бачить якесь майбутнє для країни", - сказав адвокат.

Водночас під час включення через мобільний дзвінок сам Стерненко заявив, що йому невідомо, яке рішення винесе у понеділок суд у його справі.

"Як би там не було, я знаю, що, ми вже з вами живемо в абсолютно іншій країні, аніж кілька років, тому що ми не боїмося. Попри те, що у сусідніх тоталітарних країнах режими намагаються придушувати права людини і це ж подекуди відбувається в нас, між нами і ними є суттєва відмінність, яка полягає в тому, що ми їх не боїмося, не боїмося сказати "ні", коли треба говорити "ні", ми не боїмося виходити на вулиці", - підкреслив активіст.

Організатори заходу закликали людей у понеділок також прийти до ОП після того, як буде виголошено рішення суду, для того, щоб "святкувати, чи лютувати".

Станом на 19-15 більшість учасників акції уже розійшлися, на Банковій лишилося не більше сотні людей.

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Підходи до будівлі Офісу глави держави обгороджена металевим парканом.

Посилено чергують правоохоронці.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 31 травня колегія суддів Одеського апеляційного суду має оголосити рішення у справі щодо скарги екскерівника одеського осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка та Руслана Демчука на вирок Приморського райсуду міста. Стерненко ж закликав суддів ухвалити неупереджене рішення: "Покажіть нам справедливість".

14 травня Одеський апеляційний суд розпочав розгляд скарг Стерненка і Демчука на вирок Приморського райсуду, який визнав їх винними у викраденні жителя Лиманського району Сергія Щербича, розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї і призначив покарання у вигляді 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

До оскарження вироку обом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 9 квітня Одеський апеляційний суд змінив його на цілодобовий домашній арешт.

26 березня адвокати засуджених активістів подали апеляційні скарги на вироки.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.