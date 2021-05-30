На Банковій збирається акція на підтримку Стерненка

Кілька сотень активістів прийшли до будівлі Офісу Президента на акцію "Покажіть нам справедливість", яка проходить напередодні виголошення апеляції щодо судового вироку активістові Сергію Стерненку.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, учасники заходу принесли до ОП обмальовані двері та плакати з написами: "До дверей більше уваги, ніж до громадянина", "Free Sternenko", "Свободу політв'язням", "Волю Стерненку" та інші.

Підходи до самої будівлі ОП з боку вулиці Банкової обгородили металевим парканом, за яким кордоном стоять правоохоронці.

На місці події чергує поліція й поліція діалогу.

"Єдиний спосіб досягти справедливості в Україні – це боротися за неї. І ми продовжимо це робити, поки не отримаємо справедливості для всіх", - зазначали раніше організатори акції.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 31 травня колегія суддів Одеського апеляційного суду має оголосити рішення у справі щодо скарги екскерівника одеського осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка та Руслана Демчука на вирок Приморського райсуду міста. Стерненко ж закликав суддів ухвалити неупереджене рішення: "Покажіть нам справедливість".

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14 травня Одеський апеляційний суд розпочав розгляд скарг Стерненка і Демчука на вирок Приморського райсуду, який визнав їх винними у викраденні жителя Лиманського району Сергія Щербича, розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї і призначив покарання у вигляді 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

До оскарження вироку обом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 9 квітня Одеський апеляційний суд змінив його на цілодобовий домашній арешт.

26 березня адвокати засуджених активістів подали апеляційні скарги на вироки.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.