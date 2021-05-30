На Банковій збирається акція на підтримку Стерненка
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, учасники заходу принесли до ОП обмальовані двері та плакати з написами: "До дверей більше уваги, ніж до громадянина", "Free Sternenko", "Свободу політв'язням", "Волю Стерненку" та інші.
Підходи до самої будівлі ОП з боку вулиці Банкової обгородили металевим парканом, за яким кордоном стоять правоохоронці.
На місці події чергує поліція й поліція діалогу.
"Єдиний спосіб досягти справедливості в Україні – це боротися за неї. І ми продовжимо це робити, поки не отримаємо справедливості для всіх", - зазначали раніше організатори акції.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 31 травня колегія суддів Одеського апеляційного суду має оголосити рішення у справі щодо скарги екскерівника одеського осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка та Руслана Демчука на вирок Приморського райсуду міста. Стерненко ж закликав суддів ухвалити неупереджене рішення: "Покажіть нам справедливість".
14 травня Одеський апеляційний суд розпочав розгляд скарг Стерненка і Демчука на вирок Приморського райсуду, який визнав їх винними у викраденні жителя Лиманського району Сергія Щербича, розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї і призначив покарання у вигляді 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.
До оскарження вироку обом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 9 квітня Одеський апеляційний суд змінив його на цілодобовий домашній арешт.
26 березня адвокати засуджених активістів подали апеляційні скарги на вироки.
Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.