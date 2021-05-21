Суд оголосить рішення щодо апеляції на вирок Стерненку 31 травня

Колегія суддів Одеського апеляційного суду, що розглядає скарги екскерівника одеського осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка та Руслана Демчука на вирок Приморського райсуду міста, оголосить рішення 31 травня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На цьогоднішньому засіданні суд заслухав позиції обвинувачення та захисту. Зокрема, адвокати просили суд виправдати їхніх підзахисних, заявляючи про фальсифікацію фактів, які були предметами дослідження, та недоведення слідством їх вини. Прокурори ж наполягають, що вирок є законним та обґрунтованим.

Стерненко ж закликав суддів ухвалити неупереджене рішення: "Покажіть нам справедливість".

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Після виступів у дебатах прокурорів судді пішли до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Рішення колегії апеляційного суду має бути оголошене орієнтовно о 14 год. 31 травня.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня Одеський апеляційний суд розпочав розгляд скарг Стерненка і Демчука на вирок Приморського райсуду, який визнав їх винними у викраденні жителя Лиманського району Сергія Щербича, розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї і призначив покарання у вигляді 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

До оскарження вироку обом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 9 квітня Одеський апеляційний суд змінив його на цілодобовий домашній арешт.

26 березня адвокати засуджених активістів подали апеляційні скарги на вироки.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.