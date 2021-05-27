Нацрада оголосила попередження радіостанції, яка «крутила» пісню Газманова

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила попередження ТРК «Славія» через трансляцію пісні Олега Газманова «Офицеры».

Про це повідомляє пресслужба Нацради, передає Укрінформ.

«27 травня Національна рада визнала порушення вимог законодавства України в діяльності ТОВ «Телерадіокомпанія «Славія», м. Пологи Запорізької області, що мовить з позивним «Славія», та застосувала до нього санкцію «оголошення попередження». Радіостанція поширювала в ефірі музичний твір у виконанні діяча культури Російської Федерації з Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, моніторингом Нацради зафіксовано, що 23 червня радіостанція «Славія» у передачі «На хвилі бажань» о 17:45 транслювала пісню «Офицеры» у виконанні російського співака Олега Газманова, прізвище якого з 8 серпня 2015 року внесено до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Таким чином, поширення у вітчизняному радіоефірі музичних творів у виконанні цього артиста порушує норми Закону України «Про телебачення і радіомовлення», пояснює регулятор.

З дня застосування санкції мовнику надано місяць для усунення порушення.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури та інформаційної політики на підставі звернень Ради національної безпеки і оборон, Служби безпеки України, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Відповідно до вимог законодавства України, в ефірі вітчизняних телерадіоорганізацій не допускається трансляція аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку.