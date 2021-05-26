На станції «Академік Вернадський» досліджують загадковий скелет кита

На станції «Академік Вернадський» досліджують загадковий скелет кита

Фото
Укрінформ
Українські біологи почали досліджувати рештки кита, знайдені на острові Расмуссен, що знаходиться в районі антарктичної станції “Академік Вернадський”.

Про це повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“На одному з островів району станції “Академік Вернадський”, що має назву Расмуссен, на пласкій терасі берега спочивають рештки великого морського створіння – кита. Скільки він там знаходиться – точно невідомо, але його пам'ятають ще зимівники першої української експедиції... Нарешті науковці наблизилися до розгадування цієї таємниці: під час сезону-2021 біологи відібрали зразки тканин, які найближчим часом будуть відправлені на дослідження. Радіовуглецевий аналіз дозволяє встановити вік тварини, а аналіз білків – її вид”, - йдеться в повідомленні.

Українські біологи досліджують рештки кита, знайдені біля станції «Академік Вернадський» / Фото: Іван Парнікоза, Олександр Яровий, Анна Соіна

Читайте також: Директор Антарктичного центру розповів про екологічні обмеження на «Академіку Вернадському»

При цьому зазначається, що науковці мають кілька гіпотез щодо походження залишок тварини. Зокрема, вони допускають, що це може бути “викопний зразок кита – так званий субфосильний”. Якщо відповідна гіпотеза підтвердиться, це свідчитиме про те, що залишки давні. Водночас є припущення, що кит став жертвою китобоїв, “які активно орудували тут в першій половині ХХ століття”. Науковці також висувають гіпотезу, що рештки належать синьому киту, найбільшій тварині на планеті.

“Підтвердити якусь з цих гіпотез мають результати аналізів. Якою буде розгадка таємниці спочиваючого велетня? Ми обов’язково розкажемо пізніше”, - зазначають у пресслужбі.

Читайте також: До антарктичної станції «Академік Вернадський» припливли кити

Як повідомляв Укрінформ, 25 березня на станцію "Академік Вернадський" вирушила 26-та річна українська антарктична експедиція (УАЕ) – її учасники проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців. Команда є наймолодшою серед усіх попередніх експедицій.

Загалом у 26-й експедиції буде 12 учасників: 7 науковців, лікар, кухар, дизеліст, системний механік та сисадмін. З них 11 чоловіків та 1 жінка.

16 лютого на українську антарктичну станцію «Академік Вернадський» прибула сезонна експедиція у складі 18 науковців.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-