На станції «Академік Вернадський» досліджують загадковий скелет кита

Українські біологи почали досліджувати рештки кита, знайдені на острові Расмуссен, що знаходиться в районі антарктичної станції “Академік Вернадський”.

Про це повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“На одному з островів району станції “Академік Вернадський”, що має назву Расмуссен, на пласкій терасі берега спочивають рештки великого морського створіння – кита. Скільки він там знаходиться – точно невідомо, але його пам'ятають ще зимівники першої української експедиції... Нарешті науковці наблизилися до розгадування цієї таємниці: під час сезону-2021 біологи відібрали зразки тканин, які найближчим часом будуть відправлені на дослідження. Радіовуглецевий аналіз дозволяє встановити вік тварини, а аналіз білків – її вид”, - йдеться в повідомленні.

Українські біологи досліджують рештки кита, знайдені біля станції «Академік Вернадський» / Фото: Іван Парнікоза, Олександр Яровий, Анна Соіна

При цьому зазначається, що науковці мають кілька гіпотез щодо походження залишок тварини. Зокрема, вони допускають, що це може бути “викопний зразок кита – так званий субфосильний”. Якщо відповідна гіпотеза підтвердиться, це свідчитиме про те, що залишки давні. Водночас є припущення, що кит став жертвою китобоїв, “які активно орудували тут в першій половині ХХ століття”. Науковці також висувають гіпотезу, що рештки належать синьому киту, найбільшій тварині на планеті.

“Підтвердити якусь з цих гіпотез мають результати аналізів. Якою буде розгадка таємниці спочиваючого велетня? Ми обов’язково розкажемо пізніше”, - зазначають у пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, 25 березня на станцію "Академік Вернадський" вирушила 26-та річна українська антарктична експедиція (УАЕ) – її учасники проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців. Команда є наймолодшою серед усіх попередніх експедицій.

Загалом у 26-й експедиції буде 12 учасників: 7 науковців, лікар, кухар, дизеліст, системний механік та сисадмін. З них 11 чоловіків та 1 жінка.

16 лютого на українську антарктичну станцію «Академік Вернадський» прибула сезонна експедиція у складі 18 науковців.