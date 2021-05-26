У Білорусі лікуються 30 українців — в уряді обіцяють їм допомогу

Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я допоможуть українським громадянам, які лікуються в Білорусі, у вирішенні логістичних питань.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві міністерств щодо українських громадян, які лікуються в Білорусі, оприлюдненій на сайті МОЗ.

"У зв’язку із закриттям 26 травня авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь Міністерство закордонних справ України та Міністерство охорони здоров’я України працюють над вирішенням логістичних питань українських громадян, які лікуються в білоруських медичних закладах", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, зараз в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), іще 4 українці проходять обстеження.

"Дипломати та фахівці МОЗ готові надати максимальне сприяння нашим громадянам в розробці оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема враховуючи стан здоров’я", - наголосили у міністерстві.

Для отримання допомоги потрібно звернутися на «гарячу лінію» Посольства України в Білорусі: +375 25 603 1184.

Як повідомляв Укрінформ, в неділю, 23 травня, білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки було заарештовано активіста та опозиційного журналіста Романа Протасевича та його супутницю.

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні ухвалив, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.