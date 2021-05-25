Зеленська з Клопотенком готували страви з оновленого шкільного меню

Дружина Президента Олена Зеленська вважає, що літні канікули у школі є хорошою нагодою переглянути культуру харчування вдома.

Оновлене шкільне харчування запроваджується з 1 вересня, зазначила перша леді у дописі на Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Смачно має бути і школярам з 1 вересня. А літні канікули – це гарна нагода переглянути культуру харчування вдома. Від нас, батьків, залежить здоров’я та добробут наших дітей", - підкреслила Зеленська.

Дружина Президента в ефірі програми "Сніданок з 1+1" взяла участь у приготуванні страв з оновленого шкільного меню.

"Усе, що ми отримуємо як здоров'я в дитинстві, - це наш здобуток у майбутньому. На жаль, безліч хвороб і шлунково-кишкового тракту, і серцево-судинних пов'язані з поганим харчуванням, і вони починаються ще в дитинстві", - наголосила Зеленська під час програми.

Перша леді переконана, що дітям потрібно також розповідати, яка їжа є корисною для здоров'я, а яка - ні.

"Ми не можемо заборонити сосиски назавжди, але ми можемо дати зрозуміти, що це не корисно їсти кожного дня", - зауважила дружина Президента.

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Як повідомляв Укрінформ, дружина Президента Олена Зеленська раніше представила оновлене меню для їдалень закладів загальної середньої освіти. Меню розраховано на 4 тижні, включає 160 страв, передбачає включення до раціону більшої кількості овочів, фруктів, м'яса, дієтичні страви тощо.

Оновлене меню в школах планується впровадити з 1 вересня наступного навчального року.