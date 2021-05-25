З початку року в Україні вилучили понад 2 тонни неякісних продуктів для шкіл

З початку року Держпродспоживслужба вилучила понад 2 тонни харчових продуктів для шкіл, що не відповідали вимогам безпечності та якості.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на презентації оновленого меню для їдалень закладів загальної середньої освіти сказала голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька.

“Ми провели 239 лабораторних досліджень харчових продуктів на вимоги безпечності та якості, параметрів безпеки. Це супроводжує вилучення з обігу понад 2 тонн небезпечних харчових продуктів, в тому числі молока та молочних продуктів 228 кг, м’яса та м’ясопродуктів — більше як 2 тонни, риби й рибопродуктів — 76 кг, харчових продуктів рослинного походження — 85 кг. Це тисячі порцій дитячого харчування, які подали б нашим дітям”, - сказала Магалецька.

Загалом, за словами Магалецької, з початку року Держпродспоживслужба провела 414 позапланових та 8 планових перевірок у сфері безпечності харчових продуктів. Було перевірено 3 966 постачальників харчових продуктів та 46 операторів ринку, які здійснюють постачання зі шкільного харчування і готують для 14 531 закладу середньої освіти. Так, за результатами перевірок було встановлено, що 11 операторів ринку не були зареєстровані у встановленому законодавством порядку, 36 операторів ринку здійснювали свою діяльність без необхідних документів дозвільного характеру. Було складено 189 приписів для обов’язкового виконання суб’єктами господарювання для усунення порушення законодавства.

Як повідомляв Укрінформ, перша леді Олена Зеленська представила оновлене меню для їдалень закладів загальної середньої освіти. Меню розраховано на 4 тижні, включає 160 страв, передбачає включення до раціону більшої кількості овочів, фруктів, м'яса, дієтичні страви, обмеження, солі, цукру, жирів рослинного та тваринного походження, виключення перероблених, консервованих продуктів тощо.