Без чипсів, сосисок і солодкої «газованки» - Зеленська розповіла про нове шкільне меню

У новому шкільному меню не буде чипсів, сосисок і газованих напоїв, однак вартість обідів не зросте.

Про це дружина Президента Олена Зеленська повідомила в інтерв'ю виданню "Новоє врємя", передає Укрінформ.

"Чипсів не буде, сосисок не буде, солодких газованих напоїв не буде. Також зараз на етапі розробки типове двотижневе меню: школа може вибрати і представити його батькам, щоб ті були в курсі, чим харчуються їхні діти протягом тижня.У нас діти з 1-го до 4-го класу і діти соціальних категорій харчуються безкоштовно, все інше разом оплачують батьки та місцева влада. Вартість обідів не зросла", - заявила Зеленська.

Перша леді нагадала, що вже змінено санітарні норми, вони пройшли всі юридичні перевірки, підписані і будуть імплементовані з січня 2021 року.

За її словами, раніше існував просто перелік дозволених продуктів, до якого не входили багато тих, що вже широко використовуються.

"Дуже багато було недоліків з погляду дієтичного харчування, харчування для дітей, у яких, наприклад, лактозна непереносимість тощо. Крім того, контролюватимуть продукти, які продають у шкільних буфетах", - пояснила Зеленська.

Як повідомлялося, що з 1 січня 2021 року у системі шкільного харчування запрацює оновлений санітарний регламент, голови обласних державних адміністрацій мають посилити контроль за додержанням нових вимог.