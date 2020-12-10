«Ні» напівфабрикатам та чипсам: у шкільних їдальнях запрацює новий регламент

З 1 січня 2021 року у системі шкільного харчування запрацює оновлений санітарний регламент, голови обласних державних адміністрацій мають посилити контроль за додержанням нових вимог.

Про це йшлося під час онлайн-наради в Кабінеті Міністрів за участі Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, дружини Президента Олени Зеленської, представників міністерств та облдержадміністрацій, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

“З першого січня набувають чинності оновлений Санітарний регламент, нові гігієнічні вимоги до харчоблоків, методологія закупівель і система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР)”, - розповіли в ОП.

За результатами наради Прем’єр-міністр доручив обласним та Київській міській держадміністраціям до 24 грудня 2020 року вжити заходів щодо освоєння коштів державного бюджету, спрямованих на ремонт і придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти.

Крім того, очільники областей мають посилити контроль над організацією харчування дітей із додержанням вимог санітарно-гігієнічних правил та норм утримання закладів освіти.

В ОП проінформували, що над впровадженням нової нормативної бази протягом року працювала робоча група, до якої ввійшли представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, МОЗ, МОН, Держпродспоживслужби та Антимонопольного комітету.

«На практиці зміна застарілих норм – це перший крок, який необхідно було зробити, щоб розпочати оновлення та осучаснення шкільного меню. Спочатку оновлення норм, правил та регламентів, далі – заміна напівфабрикатів, чипсів і солодких напоїв на збалансовану та корисну їжу для наших дітей», – зазначила Олена Зеленська.

Крім оновлення застарілої нормативно-правової бази, у межах реформування системи шкільного харчування виділені ще два основних напрямки: підвищення контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів і ресурсне забезпечення шкіл.

«Доступне, здорове та збалансоване харчування у школах має бути забезпечене для кожної дитини – як у великому місті, так і в маленькому селі. Неприпустимо, коли дехто продовжує економити на здоров’ї дітей та заплющувати очі на кричущі проблеми й порушення», – наголосив Шмигаль.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, новим санітарним регламентом передбачено, що у щоденному шкільному раціоні учнів повинно з’являтися більше злакових, овочів, фруктів, ягід та молочних продуктів. Крім того, вперше в нормативно-правових актах МОЗ урегульовано питання з організації харчування у закладах освіти дітей з особливими дієтичними потребами.

Як повідомлялося, дружина Президента Олена Зеленська на початку своєї діяльності в ролі першої леді визначила реформу шкільного харчування пріоритетним завданням для себе на наступні п'ять років.