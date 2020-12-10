Харчування та меблі: з 1 січня у школах діятиме новий санітарний регламент

З 1 січня для шкіл діятиме новий санітарний регламент.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

“Міністерством охорони здоров’я розроблений та зареєстрований в Міністерстві юстиції санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. Зазначений регламент набирає чинності з 1 січня 2021 року”, - сказав Ляшко.

Згідно з новим регламентом, учні, які проживають на відстані більш як 2 км від закладу освіти, повинні бути забезпечені транспортом для підвезення до шкіл. Працівники шкіл мають проходити профілактичні медичні огляді, і в разі порушення терміну цих оглядів працівники не можуть бути допущені до освітнього процесу.

Також, відповідно до регламенту, забороняється оренда приміщень навчальних закладів не під освітні потреби.

Встановлюються вимоги до благоустрою шкіл та визначаються відповідальні особи.

Окрім цього, повідомив Ляшко, МОЗ дозволило до використання в закладах освіти дротове або бездротове підключення до інтернету. У разі використання бездротового підключення обладнання має розміщуватися на висоті не менше 2 метрів від підлоги і вимикатися у позанавчальний час.

Встановлюються вимоги до комп’ютерного обладнання в закладах освіти, зокрема, від екрану до монітору має бути не менше 15 дюймів. Якщо немає можливості використовувати персональні комп’ютери, а є ноутбуки, допускається розмір екрану в 14 дюймів, а також обов’язковими є наявність мишки та клавіатури.

Також встановлюються вимоги до розміру меблів. Для профілактики порушень постави учні не менше двох разів на рік мають пересаджуватися в інші ряди.

Учнів, які часто хворіють на ГРВІ, ангіни, рекомендовано розміщувати у третьому ряду від вікна.

Крім того, новим санітарним регламентом прописано обов’язкову наявність у приміщенні закладу внутрішнього санітарного вузла.

Змінюються підходи до організації харчування: дозволяється організовувати кейтеринг, але за умови відповідності безпечності та якості харчових продуктів, які базуються на системі HACCP (концепція, що передбачає систематичну ідентифікацію, оцінку та управління небезпечними факторами, які впливають на безпечність продукції). Встановлено низку обмежень щодо продуктів з вмістом солі, цукру, жирів.