В Україні запрацює школа онлайн-безпеки дітей

За сприяння Міністерства цифрової трансформації України та фінансової підтримки Міжнародного союзу електрозв'язку громадська організація «МІНЗМІН» запускає школу онлайн-безпеки дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що «Школа онлайн-безпеки дітей» — це освітній проєкт для активних вчителів і батьків, які хочуть захистити своїх дітей від загроз в Інтернеті. Під час навчання учасники дізнаються, як забезпечити максимальну користь Інтернету для дітей, які загрози чекають на дітей в онлайн-середовищі та як від них убезпечити.

Програма освітнього проєкту базується на рекомендаціях із захисту дітей в цифровому середовищі, які були видані в 2020 році Міжнародним союзом електрозв'язку — спеціалізованим агентством Організації Об'єднаних Націй.

Заняття будуть проводитися в Zoom (платформа для відеозустрічей) 4 дні (з 14 до 17 грудня 2020) щодня з 17:00 до 18:30.

Школа є безкоштовною. Учасники, які відвідають щонайменше три тренінги, отримають сертифікат. Зареєструватися на школу можна до 12:00 12 грудня 2020. Кількість учасників – 50 осіб. Відбір відбуватиметься на основі мотивації зареєстрованих.