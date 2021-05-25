Справа Шеремета: представниця потерпілих заявила відвід усьому складу суду

Представник потерпілих у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Оксана Мельник під час розгляду цієї справи у Шевченківському районному суді міста Києва заявила відвід усьому складу суду.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“... Заявляю відвід (усьому складу суду — ред.)”, - сказала представник потерпілих.

Відповідаючи на питання одного з присяжних, чи, на її думку, усі присяжні Шевченківського району Києва були обрані незаконно, Мельник сказала, що це було зроблено, на її думку, серед іншого, поза межами встановленого строку.

Наразі у засіданні оголошена перерва для отримання інформації про обрання присяжних від апарату суду.

У залі засідання присутні представники обвинувачених, самі Кузьменко, Антоненко і Дугарь та їх адвокати. Антоненко наразі сидить поруч зі своїм захисником.

На минулому засіданні суд дослідив низку відеозаписів і документів, які містяться у матеріалах справи, а також продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для Кузьменко і дію обов'язків для іншої обвинуваченої - Дугарь, на 2 місяці.

Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня 2019 року Печерський районний суд міста Києва обрав Антоненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 лютого.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

4 січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, журналіста Павла Шеремета. Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, 19 січня дав свідчення в Києві у справі про вбивство Шеремета.