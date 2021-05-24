Олена Зеленська анонсувала запуск інформаційної платформи про здорове харчування

Для пропаганди здорового способу життя, і зокрема здорового харчування, буде створено інформаційну платформу

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на презентації оновленого меню для їдалень закладів загальної середньої освіти сказала дружина Президента Олена Зеленська.

“Ми започатковуємо комунікаційну кампанію. Це має бути масована пропаганда здорового способу життя всіма доступними нам способами. Для цього ми створюємо велику інформаційну платформу, на якій буде вся інформація для батьків, дітей, освітян, всіх, хто залучений до процесу, для бізнесу, який хоче долучитися, допомогти школі, для кухарів. Тобто, для всіх, хто в процесі, буде велика кількість інформації і про закупівлі, і про безпеку, і про рецепти, і про охорону здоров'я, і здоровий спосіб життя. Наша мета - зробити так, щоб вона була доступною і все було зрозуміло”, - сказала Зеленська.

Вона додала, що зараз також існує велика кількість проєктів, які мають свої, окремі цілі, але які можна використовувати для пропаганди здорового способу життя, і зокрема правильного харчування. Крім того, за її словами, є приклади державно-приватного партнерства, коли укладалися меморандуми між державою та великими промисловими підприємствами, які виробляють продукти харчування, наприклад, стосовно зменшення вмісту солі в деяких продуктах, напівфабрикатах.

Перша леді також наголосила, що, на її думку, було б варто змінити підхід до реклами харчових продуктів, зокрема стосовно використання дитячих образів в рекламі.

Як повідомляв Укрінформ, Олена Зеленська представила оновлене меню для їдалень закладів загальної середньої освіти. Меню розраховано на 4 тижні, включає 160 страв, передбачає включення до раціону більшої кількості овочів, фруктів, м'яса, дієтичні страви тощо.