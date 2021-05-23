Шмигаль: Українці повинні отримати можливість вільно пересуватися Євросоюзом

Україна та Європейський Союз досягли політичної домовленості про взаємне визнання так званих «паспортів вакцинації».

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці, підбиваючи підсумки тижня.

"Нещодавно ЄС оголосив про запровадження до кінця червня цифрових сертифікатів, які міститимуть дані про вакцинацію, тести на COVID-19 та набутий імунітет після хвороби. Ще на початку розроблення цієї ініціативи дав доручення міністрам спільно з Єврокомісією напрацювати відповідний сертифікат в Україні", - зазначив Шмигаль.

За його словами, цього тижня віцепрем’єр Ольга Стефанішина у Брюсселі досягла з представниками ЄС політичної згоди про можливість взаємного визнання цифрових сертифікатів.

"Українці повинні отримати можливість вільно пересуватися Євросоюзом, тож розраховую на результативну роботу міністрів у цьому питанні", - наголосив Шмигаль.

Окрім того, він відзначив, що Україна стала ближчою до підписання з ЄС угоди про так званий "промисловий безвіз". "Цього тижня завершилася робота першої попередньої оціночної місії Євросоюзу. За її підсумками представлено перший офіційний звіт із високою позитивною оцінкою щодо відповідності нашої нормативно-законодавчої бази до бази ЄС", - додав він.

Прем'єр-міністр зауважив, що посилення торгово-економічного співробітництва з ЄС стало також однією з тем розмови цього тижня з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом. Серед іншого, обговорили вакцинацію та важливість справедливого розподілу вакцин у світі, безпекові питання й отримання наступного траншу макрофінансової допомоги.

Крім того, підбиваючи підсумки тижня у зовнішньополітичній сфері, Шмигаль розповів, що цього тижня він порушив важливі для України питання під час зустрічей зі спікером Сейму Латвії Інарою Мурнієце та прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас. "Між іншим, під час зустрічі моєї естонської колеги з Президентом Володимиром Зеленським була підписана заява про підтримку вступу України в ЄС. Таким чином Естонія стала четвертою країною Євросоюзу, яка офіційно підтримала приєднання нашої країни до «європейської родини», - заявив прем'єр.

Фото: КМУ