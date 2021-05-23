В Україні стали доступними понад 10 нових онлайн-послуг

Уряд продовжує активну роботу над цифровізацією державних послуг, і цього тижня українцям стали доступними понад 10 нових онлайн-послуг.

Як передає Укрінформ, це відзначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки тижня у Фейсбуці.

"Змінити місце реєстрації, задекларувати доходи, сплатити податки й збори ФОП, подати електронну петицію — ці та багато інших послуг тепер доступні у Дії. Цього тижня за участі Президента Володимира Зеленського відбувся Diia Summit 2.0, де команда Міністерства цифрової трансформації презентувала понад десять нових онлайн-послуг", - зауважив прем'єр.

Так, за його словами, українцям тепер доступний е-підпис у смартфоні, автоматична реєстрація ФОП та подання декларації. Усю необхідну інформацію про доходи чи реєстраційні дані ФОП можна знайти у застосунку, а система сповіщень повідомлятиме про дедлайни та важливі зміни.

Крім цього, зауважив Шмигаль, уряд продовжує активну роботу над цифровізацією державних послуг, аби "життя українців ставало максимально комфортним". Зокрема, на опрацюванні зараз перебуває проєкт про розмитнення автомобілів за допомогою Дії.

Уряд спростив порядок отримання субсидій, запевнив прем'єр. Українцям, які відповідають вимогам нарахування житлової субсидії, допомога перепризначатиметься автоматично, за деякими винятками.

Очільник Кабміну нагадав, що з травня запрацювали нові правила, які мають на меті забезпечити справедливе нарахування житлової субсидії тим людям, які її дійсно потребують. "Ми уважно аналізували ситуацію та внесли певні корективи", - додав Шмигаль.

За його словами, зміни передбачають не враховувати доходи від розміщення депозитів при призначенні субсидії, збільшити допустиму суму коштів на депозитному рахунку до 100 тис. грн, не враховувати житлові приміщення, які перебувають у спільній частковій або сумісній власності, а також ті, які розташовані в сільській місцевості. Такі зміни дозволять призначити субсидію на наступний період для понад 2,5 млн домогосподарств автоматично. Зміни торкнуться лише 15% від усіх домогосподарств, яким необхідно буде оновити документи.

Як повідомляв Укрінформ, за перші три доби з часу запуску послугою з отримання електронного підпису у смартфоні - Дія.Підпис скористалися 32 тисячі українців.