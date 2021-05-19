Мінцифри перевірятиме якість усіх підключень за проєктом «Інтернет-субвенція»

Міністерство цифрової трансформації перевірятиме якість кожного підключення до інтернету об'єктів соціальної інфраструктури в межах проєкту «Інтернет-субвенція».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Цифровізація".

"Ми контролюємо якість підключення кожного закладу. Кожен заклад буде проходити технологічну перевірку", - сказав Шелест.

За його словами, у держбюджеті цьогоріч передбачена субвенція на підключення до інтернету об'єктів соціальної інфраструктури у селах. Щоб забезпечити прозорий розподіл коштів між громадами, Мінцифри створило сайт, де можна дізнатися усі подробиці отримання фінансування і стежити за перебігом проєкту в реальному часі.

Шелест додав, що під час попереднього збору відомство отримало заявки на підключення до інтернету понад 4 тисяч сіл. "Це дає нам змогу з впевненістю сказати, що ця програма є більш ніж затребуваною", - наголосив заступник міністра.

Він нагадав, що Мінцифри вже почало офіційний збір заявок на отримання субвенції для підключення до інтернету об'єктів соціальної інфраструктури у селах. Наразі отримано понад 100 заявок від територіальних громад.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 28 квітня затвердив порядок та умови надання місцевим бюджетам субвенції на підключення до широкосмугового інтернету закладів соціальної інфраструктури у сільській місцевості.

Завдяки проєкту "Інтернет-субвенція" понад 6 тис. сільських освітніх, культурних і медичних закладів отримають оптичний інтернет зі швидкістю 100 Мбіт/с і користуватимуться ним безкоштовно до кінця 2022 року.

Фото: Форум Україна 30