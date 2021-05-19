Мінцифри перевірятиме якість усіх підключень за проєктом «Інтернет-субвенція»

Мінцифри перевірятиме якість усіх підключень за проєктом «Інтернет-субвенція»

Укрінформ
Міністерство цифрової трансформації перевірятиме якість кожного підключення до інтернету об'єктів соціальної інфраструктури в межах проєкту «Інтернет-субвенція».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Цифровізація".

"Ми контролюємо якість підключення кожного закладу. Кожен заклад буде проходити технологічну перевірку", - сказав Шелест.

За його словами, у держбюджеті цьогоріч передбачена субвенція на підключення до інтернету об'єктів соціальної інфраструктури у селах. Щоб забезпечити прозорий розподіл коштів між громадами, Мінцифри створило сайт, де можна дізнатися усі подробиці отримання фінансування і стежити за перебігом проєкту в реальному часі.

Шелест додав, що під час попереднього збору відомство отримало заявки на підключення до інтернету понад 4 тисяч сіл. "Це дає нам змогу з впевненістю сказати, що ця програма є більш ніж затребуваною", - наголосив заступник міністра.

Він нагадав, що Мінцифри вже почало офіційний збір заявок на отримання субвенції для підключення до інтернету об'єктів соціальної інфраструктури у селах. Наразі отримано понад 100 заявок від територіальних громад.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 28 квітня затвердив порядок та умови надання місцевим бюджетам субвенції на підключення до широкосмугового інтернету закладів соціальної інфраструктури у сільській місцевості.

Завдяки проєкту "Інтернет-субвенція" понад 6 тис. сільських освітніх, культурних і медичних закладів отримають оптичний інтернет зі швидкістю 100 Мбіт/с і користуватимуться ним безкоштовно до кінця 2022 року.

Фото: Форум Україна 30

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