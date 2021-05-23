В Італії планують оскаржити виправдувальний вирок Марківа

Касаційний суд Італії отримав до розгляду апеляційні скарги на рішення Апеляційного суду Мілана виправдати нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це в суботу, 22 травня, повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький на своїй сторінці в Facebook, передає Укрінформ.

За його інформацією, найближчим часом очікуються розгляд справи в Касаційному суді - вищої судової інстанції Італії.

"Попереду - касаційний процес і юридичні баталії", - написав Городецький.

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Відомо, що скарги подали Генеральна прокуратура Мілана і сім'я Роккеллі.

Як повідомлялося, 30 червня 2017 року в Італії затримали нацгвардійця Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі італійського фоторепортера Рокеллі і його перекладача росіянина Миронова у Слов'янську в травні 2014 року.

У липні 2019 року суд міста Павія виніс вирок Марківу, засудивши його до 24 років позбавлення волі.

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В серпні 2020 року Національна поліція України в рамках розслідування кримінального провадження за фактом загибелі італійського фотокореспондента провела низку слідчих дій на місці подій, в Слов’янську і на горі Карачун, та отримала докази невинуватості Віталія Марківа.

3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.