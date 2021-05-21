Дугарь розповіла про листування із Зеленським

Обвинувачена у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь підтвердила, що напряму листується із Президентом Володимиром Зеленським.

Про це вона написала у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Мені надходить чимало запитань стосовно пресконференції Президента Володимира Зеленського і того, що маю з ним пряме листування. Це дійсно так!!! Свого часу я довго шукала можливість знайти доступ до Президента і зрештою його знайшла", - зазначила Дугарь.

За словами жінки, їй було важливо "донести свою історію, бачення і переживання" від того, що відбувається з нею та іншими двома обвинуваченими у цій справі – Юлією Кузьменко і Андрієм Антоненком.

"Листування між двома і більше людьми – нормально... Прошу поставитись з розумінням до приватності мого спілкування з Володимиром Зеленським", - додала Дугарь.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня показав журналісту своє листування з Яною Дугарь.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

4 січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета. Ексслужбовець білоруського загону спецпризначення Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, 19 січня дав свідчення в Києві у справі про вбивство Шеремета.