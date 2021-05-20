Дизайнер вишиванки Зеленського розповів про її ідею, незвичний крій та орнамент

За основу дизайну вишитої сорочки, в якій цього року був одягнений Президент України Володимир Зеленський, взяли національний костюм, що був популярний на Дніпропетровщині у ХІХ столітті.

Про це в коментарі Укрінформу розповів дизайнер Артем Климчук, який створював до Дня вишиванки сорочку для Президента.

"Під час створення вишиванки для Володимира (Зеленського - ред.) за основу ми взяли національний костюм дніпропетровського регіону. Для сходу України боковий розріз на сорочці був досить поширеним елементом. Він був дуже популярний у ХІХ столітті, але втратив свою актуальність після всього того, що з нашою країною зробив Радянський Союз", - пояснив Климчук.

За його словами, в оздобленні сорочки також було використано традиційні орнаменти регіону і характерний виріз квадратної форми у жіночій сорочці. "Ми стилізували дещо візерунки, вишили їх хрестиком і ретязем, переосмислили дизайн і осучаснили вишиванку, хоча вона створена за мотивами історичних сорочок, які зберігаються в музеях", - сказав дизайнер.

Дослідниця українського традиційного одягу Марія Квітка у коментарі Укрінформу розповіла, що Президент одягнений у вишиту сорочку, відшиту майстром за старовинним зразком кінця ХІХ століття. Автентична ж сорочка, за її словами, походить із Дніпропетровськової області й зберігається у приватній колекції.

Дослідниця пояснила, що такий крій із косим воротом став особливо популярним наприкінці ХІХ століття не лише в Росії, а й по всій Європі, тож не варто за кроєм оцінювати її походження.

"До того ж, як в Україні, так і в Росії, Білорусі, Литві і т.д. до появи цього косого вороту селяни носили лише сорочки із розрізом посередині, що не дає нам права визначати за кроєм приналежність сорочки до якоїсь одної території, мода розвивалась всюди паралельно. Українських сорочок такого типу збереглось дуже багато, сотні, якщо не тисячі", - зазначила Квітка.

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Як повідомлялося, раніше Президент України Володимир Зеленський до Дня вишиванки опублікував спільно з дружиною фото у вишиванках. Пізніше з'явилась інформація, що вишита сорочка глави держави дуже схожа на російську косоворотку, яка є предметом російського національного костюма.

Фото: Зеленський/Твіттер