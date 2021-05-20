Зеленська опублікувала фото з Президентом у вишиванках

Перша леді Олена Зеленська опублікувала фото з Президентом Володимиром Зеленським у вишиванках.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку Першої леді у Фейсбуці.

Зокрема, на фото Олена та Володимир Зеленські у вишиванках з червоно-чорним орнаментом.

"На Дніпропетровщині, де народилися ми й де колись народилася моя баба Шура, традиційні чорно-червоні вишивки, а крій жіночої сорочки – особливий, з квадратним вирізом – каре. Це наша регіональна "вишиванкова" родзинка", - написала Перша леді.

Також Зеленська опублікувала фото кількох картин, вишитих її прабабусею.

"У День вишиванки я чомусь завжди згадую прабабусю Шуру. Можливо, тому, що вона вишивала. У мене залишилося декілька картин, які вона вишила хрестиком (було в неї таке хобі). Вони й зараз висять у моєму домі. На жаль, у мене не залишилося жодної її вишитої сорочки! Як би я хотіла мати з нею ще й такий зв'язок – через вишитий код, у якому вона, можливо, передала б мені своє послання. Знаю, що якби в мене була така сорочка, вона мала б приблизно такий орнамент, як сьогодні у нас із Володимиром", - додала Перша леді.

Як повідомляв Укрінформ, цього року в Україні День вишиванки святкують 20 травня.

Фото: ФБ Зеленської