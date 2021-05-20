Україна зробила більше щеплень, ніж деякі європейські країни – Зеленський

Україна не є пріоритетною країною з точки зору постачання вакцин від COVID-19.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції, коментуючи питання того, чому Україна опинилася в аутсайдерах з вакцинації від COVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не країна ЄС, ми не країна НАТО. Ми не є в пріоритеті Європейського Союзу з точки зору черг постачання тих чи інших вакцин. І крапка. Ви повинні це зрозуміти. Ті прямі контракти як з Індією (Serum Institute - ред), як з Pfizer, були поза тими чи іншими європейськими програмами, на рівні складних домовленостей між керівництвом України, президентом, прем'єр-міністром чи міністром охорони здоров'я. Тому ми всі працювали, коли зрозуміли, що вакцин в Україні просто може не бути", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що вважає несправедливою ситуацію з постачанням вакцин від COVID-19, яка склалася зараз у світі, і зауважив, що Україна не має такого впливу в ЄС, щоб забезпечити безперешкодне постачання вакцин для себе.

Втім, на його думку, некоректно порівнювати відсоток вакцинованих в Україні з відсотком вакцинованих в інших країнах. "Незважаючи на те, що ми не в пріоритеті в ЄС і в НАТО, якщо порівнювати країни, які в ЄС чи в Альянсі, ми зробили більше вакцинацій, ніж деякі європейські країни. Питання не про відсоток, а про те, як домовився (про постачання вакцин - ред.)", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Індії призвела до того, що країна призупинила експорт вакцин не тільки в Україну, а й в інші країни світу.

Президент також зауважив, що на ситуацію впливають і настрої в середині України стосовно тих чи інших вакцин.

"До речі, на каналах Медчедчука говорили про Спутник V, всі повикидали в медіа образи щодо індійської вакцини AstraZeneca Covishield . ...Я вакцинувався Covishield, щоб бути разом з народом, але скажу відверто, я хотів, щоб Індія бачила, що ми не ображаємо їх вакцину і що Президент України вакцинується саме Covishield", - сказав Зеленський.

Він висловив сподівання, що як тільки буде поліпшення ситуації в світі, Україна отримає партії вакцини від COVID-19 і від Serum Institute і від Pfizer.

"Є домовленості, і Serum Institute, я впевнений, надасть нам 10-15 млн.", - сказав Зеленський.

Президент подякував і компанії Serum Institute, і компанії Pfizer за співпрацю в подоланні COVID-19.

За його словами, зараз Україна має контракти на постачання 45-47 млн доз вакцин, які будуть безкоштовними для населення. "Це відповідає кількості нашого населення, якщо не брати дітей. Це максимальна кількість, яку можна було знайти, згідно з програмою COVAX, програмою прямих контрактів з тим же Pfizer на 20 млн доз вакцини. Ці кроки зроблені, - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, з початку кампанії з вакцинації проведено 1 012 815 щеплень. Вакциновано – 964 747 осіб, з них отримали першу дозу – 964 745 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 48 070 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників операції Об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, а також людей віком понад 65 років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені до підготовки до ЗНО, розпочали щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини AstraZeneca (Covishield) виробництва індійського Інституту сироватки крові. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. В Україні вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

25 березня 2021 року Україна отримала 215 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac), 10 квітня державне підприємство “Медичні закупівлі України” прийняло 200 тис. доз. 30 квітня в Україну було доставлено 500 тис. доз. вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, а 9 травня 2021 року – ще пів мільйона доз цієї вакцини. Вона знаходиться на останніх стадіях погодження ВООЗ для екстреного застосування. В Україні вакцину зареєстрували 9 березня 2021 року.

16 квітня 2021 року до України прибуло 117 тисяч доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, у рамках глобальної ініціативи COVAX.

23 квітня 2021 року Україна отримала також 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio, виробленої SK Bioscience, Південна Корея. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування ВООЗ. В Україні її зареєстрували 20 квітня 2021 року.

18 травня ЮНІСЕФ доставив в Україну 122 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech в межах глобальної ініціативи COVAX.

З 18 травня і до кінця тижня до України прибуде ще 473 850 доз цього препарату. Вакцина дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Її застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні цю вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.