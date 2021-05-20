Наглядова рада Суспільного затвердила склад правління

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України обрала на засіданні 20 травня членів правління НСТУ.

Про це повідомляється на сайті Суспільного, передає Укрінформ.

«Як зазначається, кандидатуру Інни Гребенюк голова правління НСТУ Микола Чернотицький зняв ще до представлення на голосування наглядовою радою. Контракти нинішніх членів правління - відповідального за платформу телебачення Ярослава Лодигіна та відповідального за платформу радіо Дмитра Хоркіна - залишаються чинними ще на два роки.

Засідання провели за наявності кворуму. Для обрання членом правління кожен кандидат мав набрати щонайменше 8 голосів. По кожному кандидату члени Наглядової ради голосували індивідуально шляхом відкритого голосування.

Тетяна Кисельчук відповідатиме за інформаційне мовлення та діджитал-платформу (13 голосів). Родіон Кочубей очолить напрям операційної діяльності НСТУ (10 голосів).

На початку засідання голова правління Суспільного Микола Чернотицький представив кандидатів у члени правління НСТУ. Кожен з них коротко представив стратегію роботи по своєму напряму на наступні 4 роки.

На Суспільному нагадали, що відповідно до закону «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» правління є виконавчим органом АТ «НСТУ».

За поданням голови правління наглядова рада НСТУ обирає членів правління строком на 4 роки відповідно до статуту НСТУ. Рішення про обрання членів правління НСТУ має бути мотивованим, з обґрунтуванням підстав, на основі яких Наглядова рада НСТУ надає перевагу одному кандидату перед іншим.

Як повідомляв Укрінформ, наглядова рада Суспільного мовника на своєму засіданні 27 квітня за результатами другого етапу конкурсного відбору обрала головою правління АТ «НСТУ» Миколу Чернотицького.