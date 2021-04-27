Головою правління НСТУ обрали Миколу Чернотицького

Наглядова рада Суспільного мовника на своєму засіданні 27 квітня, за результатами другого етапу конкурсного відбору, обрала голову правління АТ «НСТУ».

Як передає кореспондент Укрінформу, ним став Микола Чернотицький.

«За результатами голосування обрано Миколу Чернотицького, який набрав 10 голосів із 15-ти», - оголосила результати голосування голова наглядової ради Світлана Остапа.

Так, за Андрія Шаповалова було віддано 5 голосів, за Віталія Докаленка та Оксану Цибулю відповідно жодного.

13 членів наглядової ради голосували таємно. Двоє членів наглядової ради, які голосували онлайн, оприлюднили свій вибір у прямому ефірі: Віктор Бобиренко назвав своїм кандидатом Миколу Чернотицького; Максим Кречетов - Андрія Шаповалова.

Як зазначається в досьє кандидата, Чернотицький останні чотири роки працює у команді чинного голови правління Суспільного мовника Зураба Аласанії на посаді члена правління НСТУ, відповідального за адміністративно-господарський напрям і регіональний розвиток.

Як повідомляв Укрінформ, строк дії контракту з чинним головою АТ «НСТУ» Зурабом Аласанією спливає 13 травня 2021 року.

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27 квітня наглядова рада Суспільного мовника проводить другий етап конкурсного відбору на посаду голови правління АТ «НСТУ», до якого допущено чотирьох кандидатів – Віталія Докаленка, Оксану Цибулю, Миколу Чернотицького та Андрія Шаповалова. Голову правління НСТУ обирають терміном на 4 роки.