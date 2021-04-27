Суспільне має розширювати аудиторію - кандидати на посаду голови правління НСТУ

Суспільний мовник має виробляти контент, який захочуть дивитись усі, і розширювати аудиторію.

Про це заявили кандидати на посаду голови правління АТ «НСТУ» під час другого етапу конкурсного відбору, який проводить 27 квітня наглядова рада Суспільного мовника, передає Укрінформ.

«Суспільне перш за все має виробляти контент – гідний контент, який захочуть дивитись усі. Важко робити різножанровий контент з дотриманням всіх вимог, які стоять перед Суспільним, але я вважаю, що можливо. І тому я не поділяю той шлях, яким зараз Суспільне рухається. Нагромадження великої кількості платформ – це добре, але в нас є бюджет, ми за нього не можемо вийти, тому треба трошки полегшувати, скидати баласт і, звичайно, робити контент. Філії можуть і хочуть робити контент, для цього їм не потрібні захмарні бюджети», – сказала Оксана Цибуля.

Водночас вона зазначила, що на Суспільному багато платформ, багато різних способів доставки сигналу і треба їх дослідити і оптимізувати.

«Наприклад, за дослідженням Індустріального телевізійного комітету 2018 року, телебачення через супутник дивляться 33,8% , кабель – 29% від загальної аудиторії, цифровий ефір – 28%. А ми, Суспільне, в 2020 році транслювалися і в аналозі, і в цифрі, і на супутнику. Це викликано багатьма факторами, але для того, щоб мати вільні кошти, треба від чогось відмовлятися». – заявила кандидатка.

Цибуля також висловила думку, що Суспільному треба залучати платоспроможну аудиторію, мінімізувати всі корупційні ризики, відмовитися від великої кількості приміщень, яка є, бо все це утримувати дуже дорого.

"Тобто треба вивільняти кошти і спрямовувати їх на виробництво контенту. Також кошти потрібно виділяти на промотування цього контенту. Навіть якщо Суспільному є що показати, ми просто не можемо про це розказати так, щоб всі почули, дізналися, де це можна дивитися», - зауважила вона.

Своєю чергою Микола Чернотицький зазначив, що треба розвивати всі можливості, які є на сьогоднішній день, - це розвиток мобільної індустрії, це зміна способу споживання контенту – від лінійного до онлайну тощо.

«Які завдання щодо контенту ми ставимо перед собою? Це інформувати через новини та власні розслідування, це пояснювати процеси через дебати та ток-шоу, це надихати на самовдосконалення та навчання, спортивні трансляції, музичні концерти, історії успіху. Демонструвати різноманітність, об’єднувати різні групи – це про контент на національні спільноти та регіони; навчати та спонукати до критичного мислення – це дитячий контент просвітницького мовлення; розвивати українську ідентичність – серіали про відомих українців; розважати – комедійні серіали, художні фільми; створювати нові сенси та підтримувати вразливі групи – контент, який мотивує на розвиток та повагу до інших», - зазначив Чернотицький.

Водночас він уточнив, що споживачі лінійних медіа, ТБ та радіо – від 45 років. Тим часом діджитал охоплює майже всі аудиторії, проте за способом споживання саме аудиторія до 44 років менше дивиться лінійне ТБ і більше в діджитал.

«Саме тому головним принципом виробництва контенту Суспільного має стати Digital first і створення ОТТ-платформи. Це єдина можливість для Суспільного мовника взяти нові аудиторії, які перебувають поза межами традиційних медіа», - наголосив Чернотицький.

Як повідомляв Укрінформ, строк дії контракту з чинним головою АТ «НСТУ» Зурабом Аласанією спливає 13 травня 2021 року.

27 квітня наглядова рада Суспільного мовника проводить другий етап конкурсного відбору на посаду голови правління АТ «НСТУ», до якого допущено чотирьох кандидатів – Віталія Докаленка, Оксану Цибулю, Миколу Чернотицького та Андрія Шаповалова. Голову правління НСТУ обирають терміном на 4 роки.