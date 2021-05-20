Українці у Британії відтепер зможуть обміняти своє посвідчення водія без іспитів

Сьогодні набрав чинності документ про обмін посвідчень водія між Україною та Великою Британією.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє МВС України.

20 травня набрав чинності акт The Driving Licences (Exchangeable Licences) Order 2021. Відтепер Україна включена до переліку так званих «визначених країн» (designated countries).

«Сьогодні набирає чинності документ The Driving Licences Order 2021, згідно з яким кожен громадянин України, який проживає у Великій Британії, зможе обміняти своє посвідчення водія на аналогічний документ Великої Британії без іспитів! Найближчим часом введемо аналогічні умови для британських водіїв в Україні», - повідомив Аваков.

Цей документ є результатом майже п’ятирічної плідної роботи МВС та МЗС України з британськими колегами щодо оцінки відповідності стандартів підготовки водіїв у двох країнах, ідеться в повідомленні.

"Відтепер кожен громадянин України, який проживає у Великій Британії на законних підставах, зможе обміняти своє українське посвідчення водія певних категорій на британський відповідник без необхідності отримання тимчасового британського посвідчення водія, а також здачі теоретичного та практичного іспитів", - зазначають у МВС.

Запровадження вказаної процедури створить сприятливі умови для громадян України, які проживають у Великій Британії, та дозволить зберегти фінансові та часові ресурси.

З моменту переїзду до Великої Британії та протягом 12 місяців дозволяється керувати автомобілем на підставі українського посвідчення водія без необхідності обміну. Після цього строку водію необхідно обміняти своє посвідчення.

Процедура обміну може бути застосована як до, так і після спливу вказаного терміну.

Інформація щодо процедури обміну посвідчень водія доступна за наступним посиланням: https://www.gov.uk/exchange-foreign-driving-licence

"Наразі Україна працює над запровадженням аналогічних умов обміну посвідчень водія громадян Великої Британії, які проживають в нашій державі", - наголошують у МВС.

Як повідомляв Укрінформ, 14 лютого під час візиту президента України Володимира Зеленського до Об'єднаних Арабських Еміратів був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між МВС України та МВС ОАЕ, який передбачає взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.